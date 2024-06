XIX Troféu da Independência do Brasil vai dar prêmio de R$ 1500 aos vencedores

Acontece em 7 de setembro, sábado, a partir das 6h30, o XIX Troféu da Independência do Brasil. A tradicional corrida e caminhada retorna ao Bairro do Ipiranga após cinco anos e ressurge com muitas novidades.

A primeira delas é uma nova página no Instagram @trofeucorridabr, na qual serão postadas todas as informações do evento, assim como algumas lembranças e conquistas das outras edições. Outra é o tão aguardado kit, que será na cor azul da bandeira do Brasil (Pantone 611), que vai combinar com o espírito do Museu do Ipiranga, local da prova, onde estão guardadas verdadeiras riquezas da história do nosso país.

Outro anúncio importante são as premiações que serão oferecidas aos participantes da Corrida 10K, que serão: 1º Colocado Masculino e Feminino – R$ 1.500,00, 2º Colocado Masculino e Feminino – R$ 1.000,00, 3º Colocado Masculino e Feminino – R$ 800,00, 4º Colocado Masculino e Feminino- R$ 600,00, 5º Colocado Masculino e Feminino – R$ 400,00, além dos troféus e medalhas que cada um ganhará.

Com caminhada de 5K e corridas de 5K e 10K, as inscrições já estão abertas e têm limite para 5 mil participantes de todos os sexos, podendo ser feitas nos sites e apps Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports.

Conforme explica José João da Silva, esta 19a edição será especial pois ela retorna depois de uma pausa de cinco anos devido à pandemia e também pela Reforma do Museu do Ipiranga. “Vamos comemorar os 202 anos da Independência do Brasil de forma majestosa. Tivemos a pandemia, a pausa pela reforma, mas em compensação a prática da corrida de rua aumentou muito. Teremos corredores amadores e profissionais celebrando este fato histórico tão importante ao nosso País”.

Promovido pela JJS Eventos, empresa que tem como sócios o atleta de muitos pódios bicampeão da São Silvestre José João da Silva e de Renato José Elias, o XIX Troféu Independência conta com o Apoio do Hospital Edmundo Vasconcelos e Montevergine, Apoio Oficial da Prefeitura de São Paulo e da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e apoio de mídia da Rádio Transamérica.

O regulamento e todas as informações podem ser conferidos no site oficial https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/ e na nova página do Instagram https://www.instagram.com/trofeucorridabr/

Serviço:

XIX Troféu Independência do Brasil

Data: 07/09/2024 (sábado)

Horário: 6h30

Local: Parque Independência

Endereço: Av. Nazaré, s/n – Ipiranga, São Paulo – SP, 04263-200

Valor: R$ 155,00

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports

Regulamento e informações: https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/

Retirada do Kit Participação

Data: 06/09/2024 (sexta-feira)

Horário: Das 9 h as 20 h

Local: Parque da Independência – Av. Nazaré S/N – Ipiranga (Local do Evento)