XII Prêmio CREA-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos está com inscrições abertas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) continua com inscrições abertas até o dia 14 de setembro para o XII Prêmio CREA-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, que este ano tem como tema “O Desafio da Mudança Climática para o Futuro da Engenharia” e busca incentivar e reconhecer a produção acadêmica e tecnológica nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências. São candidatos à premiação projetos e/ou trabalhos de conclusão de curso – referentes ao ano anterior da edição – de nível médio e superior (TCC)/monografias, dissertações ou teses de mestrado e de doutorado.

O objetivo do Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos é estimular e valorizar o esforço e a dedicação de profissionais, professores e estudantes que estão contribuindo para a criação tecnológica e inovadora de produtos, processos e serviços para a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, aproximar o Conselho de Engenharia das instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro.

Ao longo das últimas edições, já foram premiados 1.508 autores – nos níveis de doutorado, mestrado, superior e médio – e cerca de 120 instituições de ensino.

Os vencedores receberão troféus e certificados, além de terem seus trabalhos divulgados em canais de comunicação do CREA-RJ, proporcionando visibilidade e reconhecimento no mercado.

O resultado será divulgado no portal do Crea-RJ até 18 de outubro de 2024. Os autores de trabalhos e/ou projetos que forem indicados receberão certificado de menção honrosa. Já as instituições de ensino participantes receberão troféu e certificado de reconhecimento, ambos serão entregues em solenidade de premiação no Crea-RJ.

Como participar?

As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CREA-RJ. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar seus trabalhos conforme as orientações disponíveis no regulamento do prêmio. Mais informações no portal do Crea-RJ .