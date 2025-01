Xiaomi Lança Nova Linha Redmi Note 14 com Câmeras de 200 MP e AI Avançada!

A Xiaomi, renomada marca chinesa de smartphones, anunciou nesta quinta-feira (30) o lançamento da nova linha Redmi Note 14 no Brasil. Este lançamento representa a introdução de recursos avançados de inteligência artificial em uma das suas linhas mais populares de produtos.

Os novos modelos vêm com significativas atualizações, incluindo câmeras aprimoradas que agora oferecem estabilização óptica e edição assistida por IA. Além disso, os aparelhos apresentam um design mais robusto, com maior resistência à água e arranhões, e um sistema de carregamento que promete ser mais ágil.

O portfólio do Redmi Note 14 é o mais amplo já apresentado pela marca no país, incluindo quatro versões: Redmi Note 14 4G, Note 14, Note 14 Pro e a novidade Redmi Note 14 Pro+. Os preços sugeridos para esses modelos variam entre R$ 2.499 e R$ 5.999.

Este lançamento ocorre simultaneamente em diversos países da América Latina, enquanto na Europa os dispositivos foram lançados no início do mês e na China chegaram ao mercado em setembro de 2024.

No Brasil, a Xiaomi segmenta sua oferta em três principais linhas: a linha de entrada, representada pelo modelo Redmi 14C; a linha intermediária, que agora abrange os quatro novos modelos do Redmi Note; e a linha premium, que inclui o modelo Xiaomi 14T, lançado em outubro.

Com o Redmi Note 14 Pro+, a marca eleva a categoria intermediária ao incorporar características premium. Este modelo se destaca com uma tela avançada e um processador superior, além de contar com uma câmera impressionante de 200 MP, proteção IP68 contra água e poeira, alta resistência e um carregador de 120 W. O preço inicial é de R$ 5.999, rivalizando diretamente com o Galaxy S25 base da Samsung, também lançado recentemente.

Luciano Barbosa, diretor de operações da DL, distribuidora oficial da Xiaomi no Brasil, comentou sobre a decisão de incluir um modelo avançado na nova linha. Ele afirma que essa estratégia reflete as demandas do varejo e as expectativas crescentes dos consumidores brasileiros por dispositivos duráveis e de alto desempenho.

“Analisamos o mercado para entender onde está a demanda antes de trazer um novo produto. Em seguida, monitoramos seu desempenho para avaliar se continuaremos a oferecer essa linha nas próximas gerações”, explicou Barbosa.

Uma análise feita pela Folha destacou a excelente qualidade da tela Amoled dos novos dispositivos, que apresenta cores vibrantes e uma taxa de atualização de 120 Hz para uma experiência visual fluida. O celular também se mostrou capaz de gerenciar múltiplos aplicativos simultaneamente sem apresentar lentidão.

No pacote dos novos modelos, os consumidores encontrarão um carregador potente de 120 W e uma capa protetora inclusa.

O design dos modelos Pro foi atualizado; as câmeras agora estão dispostas em uma protuberância central arredondada no dispositivo, o que pode não agradar a todos os usuários que preferem um visual mais discreto. Além disso, há um número elevado de aplicativos pré-instalados.

A capacidade da câmera principal foi aprimorada com um sensor de 200 MP que captura detalhes mais nítidos. Contudo, as imagens frequentemente passam por um processamento que pode resultar em fotos levemente lavadas ou borradas; condições de iluminação natural tendem a proporcionar melhores resultados.

Os recursos de inteligência artificial presentes nos dispositivos são comparáveis aos encontrados em outros celulares Android graças ao sistema Gemini do Google. A interface da Xiaomi adiciona funcionalidades como remoção automática de objetos indesejados nas fotografias.

A Xiaomi também decidiu manter uma versão 4G da linha Redmi Note 14, apesar das novas tecnologias disponíveis desde 2022. Barbosa observou que o mercado para smartphones médios com conectividade 4G é menos competitivo atualmente devido à preferência por modelos com suporte para 5G na mesma faixa de preço. Essa estratégia permite à Xiaomi oferecer dispositivos intermediários a preços mais acessíveis.

“Optamos por essa abordagem porque o Redmi Note 13 4G teve vendas recordes. Se uma geração anterior teve sucesso significativo e nossos concorrentes saíram desse segmento, faz sentido continuar oferecendo novas versões”, afirmou Barbosa.

Os modelos Redmi Note 14 4G, Note 14 e Note 14 Pro já estão disponíveis para venda a partir desta quinta-feira (30). O modelo mais avançado, o Redmi Note 14 Pro+, estará disponível para compra a partir de fevereiro.

Especificações Técnicas