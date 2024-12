XG estreia na lista Billboard 200 com o mini álbum ‘AWE’

O grupo feminino XG conquistou seu maior feito com o mais recente mini álbum ‘AWE’, estreando no chart US Billboard 200 na posição 175⁠º. O feito marca a primeira vez do septeto aparecendo na lista, como o primeiro girlgroup japonês a alcançar uma posição desde o BABYMETAL, em 2019. As artistas seguem o feito também de Joe Hisaishi e a Royal Philharmonic Orchestra com o álbum ‘A Symphonic Celebration – Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki’, de 2023.

Em adição, o XG conquistou o primeiro lugar na lista US Billboard Heatseekers Albums, voltada para novos artistas que ainda não chegaram ao top 100 da Billboard 200. Todo o sucesso do grupo vem após as conquistas históricas com a música “GRL GVNG”, que ranqueou em primeiro lugar na ‘Hot Trending Songs Powered by Twitter’, fazendo delas o primeiro artista japonês a entrar para o chart semanal nos EUA.

Em 8 de novembro deste ano, o XG lançou seu segundo mini-álbum, “AWE”, que estreou em 3º lugar no Oricon Weekly Album Ranking e na parada Hot Albums da Billboard Japan, no Japão. Globalmente, alcançou a 12ª posição na Apple Music Worldwide Album Chart e figurou em 48 países e regiões no Apple Music’s Top 200 Albums. A faixa principal, HOWLING, foi tendência no YouTube em 10 países e chegou à 8ª posição na parada de vendas de músicas digitais de rap da Billboard dos EUA, consolidando sua reputação como um fenômeno global em ascensão.

Em 2024, o XG começou sua primeira turnê mundial, “XG 1st WORLD TOUR: The first HOWL”, e já se apresentou 29 vezes em 26 cidades ao redor do mundo. A turnê atraiu 120 mil fãs pela Ásia, 50 mil na América do Norte e 30 mil nas Europa e Reino Unido, uma audiência total de pelo menos 200 mil pessoas — um feito notável para um artista vindo do Japão. Ainda este ano o grupo vai seguir com performances adicionais no Japão e na Austrália, com planos para uma turnês na América do Sul.

Recentemente, foi anunciado que o XG irá performar no Coachela 2025, nos EUA, como o único artista japonês do line-up, e o primeiro artista japonês feminino a chegar na posição de segundo headliner, deixando os fãs em êxtase com o feito e causando excitamento no mundo da música.