XEC: conheça exames que detectam nova variante da Covid

Pelo menos seis brasileiros já testaram positivo para a nova variante do vírus da Covid, denominada XEC, que está sob monitoramento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Estudos preliminares indicam se tratar de combinação de duas outras variantes, uma das quais a Ômicron. Os sintomas são os clássicos da infecção. Nos países em que a variante é mais expressiva, ela tem se mostrado mais transmissível do que as anteriores. Embora a XEC tenha grande potencial de infecção, Marcelo Cordeiro, infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, afirma que não há razões para entrar em pânico.

A XEC despertou o interesse da comunidade científica em junho, devido ao aumento de casos na Alemanha. Em três meses, se espalhou pelo mundo e, hoje, está em mais de 35 países. Reforçando a recomendação do Ministério da Saúde, quem retornou de viagem de países afetados pela variante com sintomas de Covid deve realizar a testagem “Indicados pela OMS, os exames PCR ajudam a diagnosticar precocemente a doença, pois positivam já no início dos sintomas”, explica Marcelo Cordeiro, acrescentando que a identificação rápida do vírus direciona o tratamento e auxilia na adoção de medidas de proteção e distanciamento social, evitando a contaminação de mais pessoas.

Sintomas e contaminação | Segundo a OMS, a XEC pode apresentar:

Febre

Fadiga

Dores pelo corpo

Dor de cabeça

Dor de garganta

Tosse

O Sabin Diagnóstico e Saúde disponibiliza os exames para diagnóstico de Covid19 em diversas unidades, distribuídas em 14 estados e no Distrito Federal. Também está disponível para agendamento da coleta, uma vez que o paciente com covid deve ser manter em isolamento. Para obter informações adicionais, bem como o endereço da unidade, basta acessar www.sabin.com.br.

Pesquisa e Saúde | O investimento do Sabin em pesquisa e desenvolvimento já rendeu outros exames próprios para o diagnóstico de doenças que impactam a saúde no Brasil. Antes do primeiro caso de Covid-19 ser confirmado no país, em 2020, a empresa lançou um teste no formato RT-PCR, que se tornou importante aliado do ecossistema nacional de saúde. Em 2016, o laboratório foi pioneiro ao implementar exame pelo método RT-PCR para dengue, zika e chikungunya com uma única amostra de sangue e, neste ano, desenvolveu um painel molecular de arboviroses que identifica contágio pelas febres Oropouche, do Mayaro e amarela, além de dengue, zika e chikungunya.



Entenda a diferença entre os exames disponíveis:

1. RT-PCR

Detecta o material genético (RNA) do vírus SARS-CoV-2 pelo método convencional, por meio de coleta de secreção nasal com swab.

Melhor período para detecção: primeiro ao sétimo dia de infecção.



2. PCR Express

Identifica o RNA por meio da amplificação isotérmica, com tecnologia capaz de detectar o vírus em poucos minutos, considerado um Point of Care (teste rápido)

É uma tecnologia registrada pelo FDA e ANVISA. Usa coleta de secreção nasal com swab.

Melhor período para detecção: primeiro ao sétimo dia de infecção.

Se o resultado for inconclusivo, deve-se realizar o RT-PCR convencional.



3. PCR Saliva

Segue o mesmo princípio do RT-PCR, porém utiliza a secreção oral (saliva) coletada em um copo.

Melhor período para detecção: primeiro ao sétimo dia de infecção



4. Pesquisa de antígeno

Identifica as proteínas produzidas na fase de replicação do SARS-COV-19.

Como o processamento não é imediato, leva algumas horas para ser emitido o resultado. O material usado é secreção nasal coletada com swab.

Melhor período para detecção: do segundo ao sétimo dia de infecção.

Grupo Sabin | Com 40 anos de atuação, o Grupo Sabin é referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades, o Grupo Sabin nasceu em Brasília (DF), fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com 7.000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O grupo também está presente em 14 estados e no Distrito Federal oferecendo serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente com 354 unidades distribuídas de norte a sul do país.

O ecossistema de saúde do Grupo Sabin integra portfólio de negócios que contempla análises clínicas, diagnósticos por imagem, anatomia patológica, genômica, imunização e check-up executivo. Além disso, contempla também serviços de atenção primária contribuindo para a gestão de saúde de grupos populacionais por meio de programas e linhas de cuidados coordenados, pela Amparo Saúde e plataforma integradora de serviços de saúde – Rita Saúde – solução digital que conta com diversos parceiros como farmácias, médicos e outros profissionais, promovendo acesso à saúde com qualidade e eficiência.