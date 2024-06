Xande de Pilares fará show gratuito em festa junina de shopping do ABC

A temporada de festa junina esta aberta e no ABC Paulista a programação conta com um show gratuito de Xande de Pilares durante o tradicional “Arraiá do Golden”, em São Bernardo do Campo.

Com produção da DMRZ – um dos principais nomes do setor na região -, a apresentação do cantor acontece no dia 22 de julho (sábado), no Golden Square Shopping. Já no domingo (23), a trilha sonora do arriá fica por conta da banda Circuladô de Fulô. Ingressos para os dois dias de festa estarão disponíveis a partir do meio-dia da próxima segunda-feira (10).

A entrada ao evento é gratuita e para fazer parte da festa será preciso resgatar um cupom de participação pelo aplicativo do shopping e realizar a retirada prévia dos ingressos no Golden Square a partir do dia 10 de junho, das 12h às 20h (sendo permitido 02 por CPF a cada dia). O ponto de retirada será em frente ao palco localizado no piso L3.

Para garantir a segurança e diversão de todos, o acesso ao evento nos dois dias estará sujeito à lotação do espaço por isso a dica é chegar cedo e aproveitar as brincadeiras e gastronomia tópicas da temporada.

Serviço:

Arraiá do Golden

Quando: 22 e 23 de junho

Horário: Sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h

Onde: Golden Square Shopping, Piso G6 – Av. Kennedy,700 Bairro Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Gratuito – Entrada mediante inscrição no app e retirada dos ingressos previamente (limite de 02 ingressos por CPF a cada dia)

Importante: O acesso ao evento está sujeito à lotação