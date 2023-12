Xanddy Harmonia faz participação surpresa no show do Samba do Lu

O cantor Xanddy Harmonia fez uma participação surpresa no show do Samba do Lu neste domingo (3), durante apresentação do grupo de samba no ZunZunZum Pub, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas.

Xanddy cantou junto com o vocalista Luciano Castilho o hit “Vá Tomar”, primeiro single do grupo que traz referências do pagode e axé, canção que é um feat dos dois. A aposta do Samba do Lu tem uma vibe divertida e contagiante e promete ser a sensação do verão de 2024. O clipe está disponível no canal oficial da banda no YouTube (youtube.com/@sambadolu).

Os cantores ainda relembraram os antigos sucessos do Harmonia do Samba, antecipando o clima da “Melhor Segunda Feira do Mundo”. Após a apresentação, Xanddy compartilhou com os fãs os melhores momentos da apresentação em seu perfil do Instagram.

Samba do Lu é capitaneado por Luciano Castilho, multiartista que há mais de 25 anos atua no cenário musical. Músico e arranjador de Xanddy Harmonia, Luciano é multi-instrumentista, cantor e compositor.

A formação do grupo conta ainda com Diego Moreno (teclados e guitarra), Jean Cabral (cavaco), Péricles Oliveira (baixo), Maxweel Puridade (bateria) e Magno Silva e Bruno Xapeleta (percussão).