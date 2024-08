Xamã protagoniza regravação de “Dias de Luta, Dias de Glória”

‘Dias de Luta, Dias de Glória‘: música que marcou gerações de jovens brasileiros ganhará uma nova versão e seu primeiro clipe, regravada pelo cantor e ator Xamã, conhecido por singles que transitam entre o rap e o pop, e mais recentemente pela atuação na novela Renascer, da Globo. O clipe e a regravação fazem parte da ação #PartiuPraNãoParar, criada pela marca Club Social, o biscoito parceiro dos “corres” e da jornada.

Com a produção de KondZilla, produtora audiovisual e fonográfica, o videoclipe já está disponível no canal da produtora no YouTube e no Spotify. O clipe é o primeiro da música e contará com cenas inspiradas na história do cantor, que vivenciou profundamente os temas abordados na canção. Xamã, que já contou ao público sua história em diversos momentos, foi escolhido pela marca para protagonizar a regravação da música e o clipe devido a sua grande identificação com a canção.

Assista: