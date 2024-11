Xamã lança “Mary Madalena” em mistura de rap romântico e influências de Ivan Lins

Nesta semana, Xamã revelou sua nova faixa, “Mary Madalena”, uma canção que carrega influências da icônica “Madalena”, criada por Ivan Lins para o álbum “Agora”, de 1970. Conhecido por seu lirismo poético e sua habilidade de atravessar fronteiras musicais, o rapper amplia o seu repertório com uma faixa que conecta referências da música popular brasileira com o rap romântico.

O novo single mantém a linha intimista e apaixonada que marcou outras canções do artista, como “Quando A Gente Ama”, lançada no início deste ano. A produção é assinada por Ramon Calixto, diretor musical de Xamã e por $amuka.

“Sempre fui inspirado pela música brasileira, e ‘Madalena’ é um clássico que me tocou desde cedo. Além disso, gosto muito de passear por essas influências que vêm de todo canto, transitar entre estilos e criar pontes entre a música urbana e popular”, explica o artista.

O lançamento chega acompanhado de um clipe dirigido por Lucas Nogueira, diretor criativo e fotógrafo de Xamã. Com uma proposta estética inspirada no filme “Guava Island”, de Hiro Murai, o vídeo aposta em um visual vintage, cinematográfico, com muita textura, luzes e contrastes.

“O clipe não segue uma narrativa tradicional nem se baseia em uma pesquisa criativa. É um vídeo composto por imagens, sem uma história linear. Xamã queria algo mais natural e cotidiano, e o clipe se passa em uma “casa de criação”, misturando seu lado criativo com momentos de relaxamento.”, conta Nogueira.

No clipe, três personagens centrais representam elementos-chave do universo da música e da fama. A “guitarra na piscina” simboliza a onda sonora. O “menino câmera” simboliza o papel dos filmmakers que acompanham as celebridades. Já o “menino dos relógios” traz uma performance provocativa, representando o dinheiro. Essa última inspiração vem do último clipe de Xamã, “Muito Brabo”, onde ele aparece comprando relógios de uma mulher, dando continuidade a essa metáfora visual.

Confira:

Xamã é hoje um dos maiores nomes da cena urbana do Brasil. Aclamado pela crítica e adorado pelo público, ele brilhou nas telinhas em sua estreia em novelas com o personagem “Damião” em “Renascer” e também esteve nesse semestre em “Justiça 2”, série do Globoplay. Ele também está no elenco do filme “Maníaco do Parque”, que já se tornou um sucesso no catálogo da Amazon Prime. Mesmo com as produções, o cantor seguiu realizando shows pelo país, incluindo o Lollapalooza Brasil e Rock In Rio Brasil, no Dia Brasil.