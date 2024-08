Xamã é anunciado no Rock in Rio 2024

Xamã entrou para o line-up do Rock In Rio 2024. O festival, que comemora 40 anos este ano, revelou a escalação do rapper para o dia 21 de setembro. A data, chamada de Dia Brasil, será marcada pelo maior encontro da música brasileira e apenas artistas nacionais subirão ao palco do festival.

Além de sua participação no Rock In Rio, o rapper também integra o projeto “Deixa o Coração Falar”, uma canção lançada em maio pelo próprio festival. A música conta com a colaboração de mais de 50 artistas brasileiros, como Ivete Sangalo, Alcione, Luísa Sonza, Ludmilla e Carlinhos Brown, celebrando a diversidade e a riqueza da música nacional.

Xamã é reconhecido como um dos principais expoentes da cena musical nacional, desfrutando de grande reconhecimento, uma variedade de acordos publicitários e diversas conquistas: #1 no Spotify, bilhões de streamings nas plataformas digitais, mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, quase 10 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify e muito mais.

Conhecido por suas rimas afiadas e sua presença marcante nos palcos, o artista traz consigo uma energia única. Com sua habilidade de mesclar diferentes estilos musicais e suas letras que transitam entre o profundo e o visceral, ele promete uma performance inesquecível para o público do Rock in Rio.

Xamã fez em 2019 sua estreia no festival no palco no Espaço Favela. Já em 2022, o artista retornou ao Rock In Rio para duas grandes performances no Palco Sunset, sendo uma delas seu show solo e o outro uma homenagem à edição de estreia do festival, em 1985, ao lado de nomes como Ivan Lins, Alceu Valença, Elba Ramalho, Majur e Luísa Sonza, presenteando o público com um encontro de gerações em uma apresentação especial no “1985: A Homenagem”.

Além do sucesso na música, ele vem chamando atenção por seu trabalho como ator na novela “Renascer”, da TV Globo. Ele também está na série “Justiça 2”, do Globoplay. Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme “Cinco Tipos de Medo” e estará no filme “Maníaco do Parque”, da Amazon Prime.