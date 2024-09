Xadrez e atletismo colocam escola de SP entre melhores do mundo

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, na zona norte da capital paulista, está entre as finalistas de um dos mais prestigiados prêmios de educação mundial, o World’s Best Schools, promovido pela T4 Education. Na última quinta-feira (19), em clima de festa, a escola recebeu a notícia de que concorre na categoria “Colaboração Comunitária”, reconhecida por projetos que integram o ensino em sala de aula com atividades esportivas e o engajamento da comunidade.

A Escola Estadual Pedro Costa transformou-se em unidade de tempo integral há três anos. Por conta disso, professores e coordenadores começaram a desenvolver novos projetos para envolver os alunos. Nesse contexto, dois professores de educação física reinventaram as aulas de xadrez e atletismo para ajudar na aprendizagem de português e matemática.

“Eu trazia o jogo como um movimento educativo no ensino regular. Trabalha a imaginação, a tomada de decisão da criança, o raciocínio lógico, a criatividade e, o mais importante para mim, a socialização”, diz o professor Leonardo de Alcântara, de educação física, responsável por implementar o projeto de xadrez na Escola Estadual Pedro Costa. A escola tem 300 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental matriculados.

“É como se fosse respirar, é muito fácil”, Arthur Evaristo Dias, 10 anos, sobre jogar xadrez

Amigo de Arthur, Gustavo Henrique Machado, 10 anos, faz coro e explica porque gosta tanto do esporte: “Ele [xadrez] ajuda no aprendizado. Mesmo perdendo você vai aprender novas jogadas”.

Integrantes da escola comemoram anúncio de que são finalistas

(Foto: Marcelo Demonico/Governo de SP)

Educação para comunidade

Arthur e Gustavo não são os únicos entusiastas do xadrez que o professor Leonardo ensina. Segundo a recepcionista Jhslie Pluviose, 33 anos, o que seu filho Luvenski, 6 anos, mais gosta na escola é justamente jogar xadrez.

“Ele não sabia nada de xadrez e aprendeu aqui. Eu tive dificuldade para colocar ele para estudar, porque não fica parado. Depois que veio para cá, ficou bem melhor”, conta.

Jhslie é haitiana e mora no Brasil há oito anos. Ela acredita que a escola teve um papel fundamental na adaptação ao novo país, mas não só no aprendizado de uma nova língua:

“O papel da escola é nos incluir. Alguns lugares têm tendência a nos excluir, porque somos estrangeiros ou porque somos negros. Aqui meu filho está incluído. Aqui ele aprendeu a ler e escrever”, Jhslie Pluviose, 33 anos.

Outro projeto da Escola Pedro Costa envolve o atletismo. Nesse caso, quem comanda é Luiz Fernando Junqueira, professor de educação física há 42 anos. E os benefícios não são só para saúde física:

“O atletismo agrega tudo que uma criança pode fazer: correr, saltar e arremessar. Foi por meio desse projeto que conseguimos melhorias na disciplina, na concentração do aluno e na resiliência, porque o aluno compete com ele mesmo”, explica Luiz Fernando.

O xadrez e o atletismo são o que Catarina Freitas, 10 anos mais gosta em sua escola.

“Comecei no atletismo no terceiro ano e foi muito bom, porque eu gosto de correr”, afirma a aluna que aspira se tornar jogadora profissional de xadrez.

Garoto joga xadrez em projeção em tamanho real

(Foto: Marcelo Demonico/Governo de SP)

Melhor escola do mundo

Com 71 anos de história, a Escola Estadual Deputado Pedro Costa é a única finalista brasileira do Prêmio World’s Best Schools na categoria “Colaboração Comunitária”. Nesse caso, a premiação reconhece escolas que colaboram e desenvolvem parcerias com a comunidade. A premiação para o primeiro lugar é de US$ 10 mil. Os vencedores serão anunciados no dia 24 de outubro.

“Esses projetos ajudaram para que os alunos tivessem mais concentração, disciplina e pudessem perceber estratégias para melhorar seus pontos fracos. Foi uma grande surpresa estar no top 3. Mostra que a Pedro Costa é uma excelente escola, que a comunidade está com a escola e a escola está com a comunidade”, diz a diretora Janaina Freire.

O projeto tem o apoio da Parceiros da Educação, uma organização não-governamental (ONG), com capacitações pedagógicas e de gestão, compra de materiais, desenvolvimento de infraestrutura de informática e melhora na estrutura da quadra esportiva, para a prática de atletismo. Na ação da Escola Estadual Deputado Pedro Costa, a Parceiros da Educação conta com o patrocínio do Instituto SYN, responsável pela atuação social da SYN Empreendimentos.