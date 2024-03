Xabi Alonso encerra novela e diz que permanece no comando do Bayer Leverkusen

Xabi Alonso, técnico do Bayer, colocou um ponto final sobre o seu futuro ao anunciar, nesta sexta-feira, que vai continuar à frente da equipe alemã. Sob o seu comando a equipe de Leverkusen lidera com folga o campeonato nacional com dez pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique.

A Data Fifa, segundo o próprio treinador, foi usada para que ele pudesse analisar o seu momento no futebol e tomar a decisão de seguir na Alemanha.

“Eu quis usar essa pausa internacional para refletir melhor. Na semana passada, tive uma reunião e informei à diretoria a minha decisão de permanecer. Creio que este é o lugar certo para me desenvolver como treinador”, comentou.

Liverpool e Bayern de Munique eram os clubes interessados no ingresso do comandante que tem contrato com a equipe de Leverkusen até junho de 2026. O bom ambiente com os jogadores e a boa campanha no Alemão fortaleceram sua decisão.

“Tenho ligação com os clubes onde joguei. Meu respeito por eles é grande. Mas a decisão é sobre a conicção do meu trabalho atual Quero continuar crescendo com os jogadores do Bayer Leverkusen”, afirmou Xabi Alonso.