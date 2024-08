WTR: Mil e duzentos atletas de trail Run desbravam as trilhas desafiadoras de Miguel Pereira

Com clima perfeito, que convidava os atletas às trilhas, a quarta etapa da temporada 2024 da World Trail Races começou neste sábado, 3, em Miguel Pereira (RJ). O dia foi dedicado às provas de Trail Run, que foram disputadas em três opções de distâncias: Short 7km, Mid 16km e Long 32km, que pontuaram para o ranking da ITRA (International Trail Running Association), principal entidade da modalidade no mundo. A WTR Miguel Pereira tem realização e promoção da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, da Speed Eventos Esportivos e da AEESB.

Na categoria Short 7km feminina, a atleta Sandra Martins conquistou sua terceira vitória consecutiva na temporada, com tempo de 28min17seg, consolidando sua liderança no Ranking WTR. Isis Costa da Silva ficou com a segunda colocação, com tempo de 29min17seg, enquanto Iris Ribeiro de Nascimento obteve a terceira colocação, com tempo de 30min50seg.

“Estou muito feliz! Além de ser tricampeã da etapa de Miguel Pereira, consegui baixar meu tempo em 2 minutos em relação à última edição. Foi com o coração na boca o tempo todo, mas graças a Deus deu tudo certo e consegui liderar a prova de ponta a ponta”, comemorou Sandra.

Entre os homens, o atleta de Miguel Pereira Jorge Montenegro manteve sua invencibilidade na temporada 2024, concluindo o percurso Short 7km em 24min15seg. Ele foi seguido por Cosme Anselmo de Souza, com 24min54seg e André Lima, com 26min12seg.

“Esta é a minha terceira participação na WTR Miguel Pereira e a segunda na categoria Short, que eu venci nas duas vezes. Gostei muito e é claro que eu vou voltar, é a minha casa!”, celebrou Jorge.

Na categoria Mid 16km feminina, a atleta Bianca Ferreira Nunes da Silva foi a grande campeã, concluindo o percurso em 1h37min53seg. Silvia Durigon chegou na segunda posição, com tempo de 1h46min00seg, enquanto Nubia Oliveira ficou em terceiro, finalizando a prova em 1h59min01seg.

Entre os homens, o atual campeão do Ranking WTR 2023 Eduardo de Brito Ramos confirmou o favoritismo e liderou o percurso Mid 16km, concluindo a prova em 1h24min45seg. Ele foi seguido por Wanderson Nascimento, com 1h33min51seg e Vinícius de Almeida Ribeiro, com 1h34min50seg.

Já na categoria Long 32km, a atleta do Squad WTR, Ana Paula Peixoto, foi dominante, concluindo o percurso em 3h48min45 seg. A segunda colocada, Clarice Daibert, terminou a prova em 4h16min26seg, seguida por Beatriz Fernandes, com tempo de 4h19min49seg.

“Teve uma mudança de percurso em relação ao ano passado, com uma altimetria 400 metros maior. Subimos quase 1800 metros. Corri com o GPX e ele não me mostrou nenhum erro. Como sempre, a WTR marca muito bem as provas, vocês estão de parabéns”, explicou Ana.

Entre os homens, Bernardo Ramos Scarlatelli foi o mais rápido da categoria Long 32km, com tempo de 3h01min05seg. A segunda posição ficou com Cesar Henrique Goldner Picinin, que concluiu a prova em 3h14min47seg, seguido por João Fernando Accioly, com tempo de 3h18min36seg.

“Prova massa, muito bacana! Obrigado WTR por deixar a gente correr leve, com o que tem que correr. Isso é muito importante para a gente que busca performance. Foi uma prova magnífica, com percurso bem marcado. Só tenho a agradecer”, disse Bernardo.

A WTR Miguel Pereira contou ainda com a grande participação da criançada na já tradicional Kids Race. Antes da corrida, teve ainda um momento de descontração com um animador infantil realizando o aquecimento pré-prova, além de pintura na pele e pula-pula disponível para todas as crianças.

Amanhã, 4, será a vez das provas de Mountain Bike, que serão disputadas em duas opções de distâncias: Light 28km e Pro 56km. Os atletas podem disputar ainda o Duathlon, que oferece duas opções de combinações: Trail Run Short & MTB Pro e Trail Run Mid & MTB Light. Nesta etapa a pontuação é diferenciada e estão em jogo 7,5 mil pontos para o Ranking WTR de Trail Run e Mountain Bike.

Além das provas, atletas, familiares e visitantes puderam usufruir das diversas atrações da Arena WTR, que foi montada próxima ao Lago Javary. Por lá aconteceram shows com banda local, food park, WTR Store, área Kids, massagem gratuita e recovery com massoterapeutas, além de uma área de ativações de patrocinadores e estacionamento gratuito.

Legado sócio-ambiental

Além de movimentar a economia da cidade, atraindo milhares de turistas para a região, a WTR Miguel Pereira é um legado e uma marca histórica para o pilar de ESG da liga.

Há um ano, a WTR promove a Jornada Lixo Zero nas etapas. O movimento teve início em Miguel Pereira em 2023, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Além de separar e reciclar os materiais utilizados durante o evento, é feita a separação dos resíduos orgânicos, transformando-os em adubos. Durante a etapa deste ano, o adubo gerado no ano passado está sendo distribuído de forma gratuita junto a mudas locais.

“É um grande desafio para qualquer evento atingir a marca de Lixo Zero, ou seja, desviar 90% dos resíduos de aterros sanitários. Mas estamos cada vez mais perto desta conquista e é maravilhoso contar com o apoio de uma Cidade que já possui diversas iniciativas, inclusive com a compostagem local”, afirma a Head da Marca WTR, Gabriela Corrêa. “Esse é um compromisso da WTR que conta com colaboração coletiva, desde a organização, passando pelos atletas, acompanhantes, patrocinadores e apoiadores”, complementa

Reforçando seu compromisso de responsabilidade social, a WTR Miguel Pereira arrecadou doações de materiais esportivos para o COMPass – Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra – projeto que, desde 2006, inicia crianças e jovens no Esporte Orientação, modalidade intimamente ligada à natureza e baseada no trabalho voluntário e aberta a toda comunidade, atendendo diversas instituições públicas de ensino da região.

Experiência PRIO

Além dos atletas profissionais e amadores que encaram os desafios da liga ao longo da temporada, a WTR Miguel Pereira contou também com a participação de dez colaboradores da PRIO, uma das marcas patrocinadoras da etapa, que ofereceu uma experiência inesquecível a eles.

Junto aos seus acompanhantes, os colaboradores da PRIO desfrutaram das melhores atrações gastronômicas da cidade, além de conhecer de perto todo o projeto por trás da WTR. Com kit personalizado e um briefing técnico exclusivo, eles tiveram ainda a oportunidade de disputar a prova em grande estilo.

“A gente foi muito bem recebido e estávamos muito ansiosos para correr”, explica Caio Gama, um dos colaboradores da PRIO presentes no evento. “Foi tudo incrível, maravilhoso. Foi a primeira vez que fiz uma corrida em trilha e que me desafio neste nível, e eu gostei bastante. Eu corro no asfalto, mas tive um resultado muito melhor do que eu esperava. Só tenho que agradecer à WTR e espero que seja uma parceria de longo prazo”.

A WTR Miguel Pereira tem patrocínio da The North Face, On, Ford, CamelBak, Foxbit e PRIO. Cerveja Oficial: Heineken 0.0. Apoio da Vono, Mombora, Strava, TOFF, Meet Fisioterapia, My Safe Sport, Strava. Realização e promoção 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AEESB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil). Demais parceiros: Revista Trail Running (mídia), Foco Radical (cobertura fotográfica) e Lobos Adventure (transporte).

Resultados Trail Run – 3 de agosto



Short Masculino

1. Jorge Montenegro 0:24:15.45

2. Cosme Anselmo de Souza 0:24:54.66

3. André Lima 0:26:12.71

4. Gilsinho 0:27:02.69

5. Leonardo Muniz 0:27:38.22

Short Feminino

1. Sandra Martins 0:28:17.86

2. Isis costa da Silva 0:29:17.99

3. Iris Ribeiro Do Nascimento 0:30:50.13

4. Aline Moreira Bessa 0:32:16.12

5. Patricia Santanna Varela 0:32:32.38

Mid Masculino

1. Eduardo De Brito Ramos 1:24:45.74

2. Wanderson Nascimento 1:33:51.81

3. Vinicius De Almeida Ribeiro 1:34:50.09

4. Leonardo Torres Alves 1:37:26.97

5. Roberto Brum Dos Reis Carius 1:38:03.05

Mid Feminino

1. Bianca Ferreira Nunes Da Silva 1:37:53.75

2. Silvia Durigon 1:46:00.31

3. Núbia Oliveira 1:59:01.41

4. Lara Vieira Constâncio Mota 2:00:13.27

5. Carolina Carius 2:02:54.53

Long Masculino

1. Bernardo Ramos Scarlatelli 3:01:05.28

2. Cesar Henrique Goldner Picinin 3:14:47.67

3. João Fernando Accioly 3:18:36.59

4. Edivaldo De Souza Ferreira 3:19:15.66

5. Leandro Barbosa De Sa Leal 3:20:28.62

Long Feminino

1. Ana Paula Oliveira Silveira Peixoto Dos Santos 3:48:45.54

2. CLARICE DAIBERT 4:16:26.66

3. Beatriz Fernandes 4:19:49.62

4. Isabela Dos Santos Hoelz 4:21:17.03

5. Juliana Sanches Paes 4:22:49.55

Programação 04/08 – Domingo (Miguel Pereira – RJ)

7h – Arena aberta

7h às 7h45 – Entrega de Kits de todas as provas de MTB

8h – Largada MTB Light 28 km e Pro 56 km (na própria Arena WTR – Lago Javary)*

10h às 11h30 – Show

11h30 às 13h – Premiação Duathlon, MTB Light 28 km e Pro 56 km**

13h às 14h – Show

14h – Encerramento da WTR Miguel Pereira

*Os horários de largada podem sofrer ajuste

Calendário 2024:

9/3 – WTR Praias Selvagens (Grumari, Rio de Janeiro – RJ) – Trail Run e Kids Race (4ª edição) – Realizada

6 e 7/4 – WTR Nova Lima (MG) – Trail Run, MTB, Duathlon e Kids Race (Inédita – 1ª da Liga WTR em MG) – Realizada

22/6 – WTR Arraial do Cabo (RJ) – Trail Run e Kids Race (9ª edição) – Realizada

3 e 4/8 – WTR Miguel Pereira (RJ) – Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição)

19 e 20/10 – WTR Campos do Jordão (SP) – Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição)

23 e 24/11- WTR Serra do Mar (Vale das Videiras, Petrópolis – RJ) – Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (7ª edição)