World Skateboarding Tour 2025: Brasil em busca de manter liderança global

A temporada de 2025 do skate mundial está prestes a ganhar vida com o lançamento oficial do calendário do World Skateboarding Tour (WST), anunciado pela World Skate, entidade que rege o esporte em nível internacional. O circuito contará com cinco etapas ao longo do ano, destacando-se dois Mundiais que ocorrerão em Washington, nos Estados Unidos, programados para setembro.

O WST, que já desempenhou um papel crucial no processo de qualificação olímpica, continua a ser um dos eventos mais importantes no cenário competitivo do skate. A competição se estenderá por três continentes, consolidando a tradição em locais icônicos para os skatistas. O circuito terá seu início na Itália, com as competições de Park e Street programadas para Ostia e Roma, respectivamente, entre os dias 1 e 15 de junho.

Os Mundiais de Park e Street ocorrerão em Washington, com o evento de Park agendado para os dias 19 a 26 de setembro e o Street entre 21 e 28 do mesmo mês. A última etapa da temporada será realizada no Japão, em Kitakyushu, de 23 a 30 de novembro.

Rivalidade entre World Skate e SLS

Embora a World Skate detenha a responsabilidade oficial pelo circuito mundial, a presença da Street League Skateboarding (SLS) também é notável no universo do skate competitivo. Apesar de não oferecer vagas olímpicas, a SLS atrai um grande público devido ao seu forte apelo comercial e midiático.

A principal diferença entre os dois circuitos reside na estrutura das competições. O WST inclui um número maior de atletas e diversas fases, enquanto a SLS se caracteriza por baterias mais curtas e um número limitado de participantes, visando proporcionar uma experiência mais dinâmica ao público. As pontuações também diferem significativamente: no WST as notas variam de 0 a 100 com base na performance geral e nas duas melhores manobras, enquanto na SLS a pontuação máxima é de 10, considerando as quatro melhores manobras.

Para muitos skatistas que aspiram à elite da SLS, o WST funciona como uma plataforma importante para ganhar visibilidade, já que os principais talentos frequentemente são convidados para as etapas da liga privada.

O Brasil na vanguarda do skate

Com o anúncio do calendário de competições, os skatistas brasileiros se preparam para mais um ano repleto de desafios. O Brasil é reconhecido como uma das potências no skate mundial, juntamente com Estados Unidos e Japão, tendo dominado tanto nas categorias street quanto park. No Mundial de Skate realizado em 2024, o país conquistou três das quatro medalhas de ouro disponíveis através das atuações brilhantes de Raicca Ventura, Rayssa Leal e Augusto Akio. Além disso, ambos também subiram ao pódio durante os Jogos Olímpicos em Paris.

Com vistas ao ciclo olímpico que culminará nos Jogos de Los Angeles em 2028, novos talentos emergem no cenário nacional. No street, Filipe Mota, Maria Lúcia Rocha e Manuela Moretti são promessas que devem se destacar nos próximos anos. Já no park, Fernanda Tonissi, Sofia Godoy e Kalani Konig se mostram como figuras promissoras para representar o Brasil futuramente.

A temporada de 2025 se revela como um período decisivo para moldar a próxima geração de atletas que competirá nas Olimpíadas. O World Skateboarding Tour se mantém como o principal palco para o surgimento e consagração de novas estrelas no universo do skate mundial.