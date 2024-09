Workshop de Light Painting utiliza como cenário a Estância Turística de Ribeirão Pires

O artista visual ribeirãopirense Thiago Vaz organiza, nos dias 21 de setembro e 26 de outubro, na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (Emarp), um workshop gratuito para a produção de imagens noturnas utilizando as técnicas de Light Painting e Time-Lapse. A vivência vai utilizar os cenários noturnos da Estância Turística de Ribeirão Pires para ensinar a utilizar técnicas para a criação de imagens artísticas com o objetivo de elaborar, coletivamente, uma animação em curta-metragem.

Segundo Vaz, a proposta do projeto é realizar um trabalho artístico coletivo que retrate o patrimônio natural, material, cultural e histórico da Estância Turística, com uma técnica multimídia e criativa que “une fotografia noturna, vídeo com performance visual e manipulação de objetos luminosos como lanternas, bastões de luz, fitas de LED e até drones”, destaca.

A técnica de Light Painting consiste em fotografar um determinado elemento ou pessoa em um local com pouco iluminação utilizando diferentes fontes de luz para iluminar a cena e criar efeitos visuais a partir dos rastros de luz captado pelas câmeras fotográficas ou celulares. Outra técnica apresentada no workshop será a de Time-Lapse que consiste em tirar uma série de imagens do mesmo quadro no mesmo lugar em intervalos regulares e depois reproduzir a sequência de forma acelerada. “Essa técnica é que possibilita, por exemplo, registrar o movimento da Via Láctea”, destaca.

Serão realizados dois encontros denominados Percurso de Luz. Cada encontro, terá um arte-educador responsável que apresentará a sua técnica. A proposta do projeto busca agregar e ampliar a rede de pessoas para além da produção da animação, que será realizada após os workshops. “O objetivo é aproximar as pessoas a partir desse tipo de linguagem, ensinar e orientar sobre os equipamentos, e facilitar o acesso de técnicas necessárias para se desenhar com a luz”, finaliza.

Thiago Vaz integra o Coletivo Multimídia Graffiti com Pipoca que desde 2004 vem formando pessoas, criando filmes, animações e possibilidades por meio do grafite, da fotografia e do audiovisual. Os artistas Jeronimo Vilhena e André Gustavo de Castro Matos que formam o coletivo estarão ao lado de Vaz na elaboração dos workshops e na realização da animação.

Animação

Em agosto o coletivo produziu o curta-metragem de animação Caguaçu, que narra a história demográfica e hidrográfica de Ribeirão Pires. O personagem principal será uma garça, representando um ser onipresente na região. No filme, a ave testemunha as transformações ocorridas na região desde a sua presença na vida selvagem até os tempos atuais, dando exemplo de resistência e resiliência em meio às transformações de seu território original. O pré-lançamento do filme será no dia 26/10, às 19h, na Emarp. Antes, às 18h, acontece um pockt show, ao vivo, da trilha sonora do filme.

Exposição

O projeto se encerra em outubro, com o lançamento do curta-metragem e uma exposição fotográfica do processo de gravação do curta, na Emarp, dia 26 de outubro, a partir das 14h.

Encontro 1: 21/09, das 18h às 20h;

Encontro 2: 26/10, das 16h às 18h

Exposição abertura: 26/10, a partir das 14h

Pockt show da trilha sonora do filme – música ao vivo: 18h

Exibição – pré-lançamento do filme Caguaçu: 19h

Exibição da teologia da luz: 19h30

Para se inscrever, acesse o link:

https://docs.google.com/forms/d/1rPRaTdaFT1aQtWGIk3vO70r624mHHCTEQeFLRG3VS

wE/prefill

Ficha técnica | Projeto Estância da Luz

Thiago Vaz – direção de arte e proponente

André Gustavo – Direção de produção e produção executiva.

Jerônimo Vilhena – Direção de produção

Manoel Vilhena Saldanha – Direção de Fotografia

Rodrigo EBA – Direção de animação

Marcelo Capozzi – Música e trilha sonora

Luiz Antônio – Designer gráfico

Uirapuru Comunicação – assessoria de imprensa

Fabbinho Hardcore – Tratamento de imagens.

Marcelo Parejo – Motorista

Direção de Figurino – Erika Bordin

Elenco

Ana Caroline Luiz, Loreno Sereno, Messias Beiço Gingaê, Vivian Benford, Loreno Sereno,

William Grillado

Sobre Thiago Vaz Thiago Vaz é artista visual e arte-educador. Em seu trabalho existe um recorte especial

sobre a arte urbana: grafffi e street art; pesquisa sobre os modos de ocupação com arte nos espaços públicos: zonas e territórios. O artista também explora outras mídias e suportes diversos, como pintura e gravura; arte digital, site especific e interferências espaciais.

Possui formação em comunicação social pela Faculdade Editora Nacional (FAENAC, de São Caetano do Sul, concluída em 2008) e residências artísticas, como no ateliê Amarelinho, São Paulo, Brasil, 2014, e no Salzant Artistic Residence, Linz, Áustria, 2015.

O artista recebeu o prêmio de trajetória artística Lei Aldir Blanc 2020 na cidade de Ribeirão Pires. É colaborador em diversos projetos culturais e sociais em parcerias com ONG e coletivos, como a ONG Ação Educativa, Coletivo Graffiti com Pipoca, Espaço Cultural JAMAC e Coletivo L.E.I.A. – Aquarela com Grafite.

Integrantes do projeto Estância da Luz

André Gustavo de Castro | Produtor

André é cientista social, educador popular, produtor cultural, produtor audiovisual e

educomunicador. Idealizador e consultor de projetos de organização comunitária.

Desenvolve trabalhos com ênfase no terceiro setor, público e privado. A partir de projetos

socioculturais, educomunicativos e de intervenções artísticas visuais.

Criador e produtor dos projetos: Crônicas Musicais, Família Nacional Coletivo, Rede da

Quebrada pra Estrada, Harmônicas Batalhas, Interconexões Humanas, Beat Game,

TransHubVitrine e Hub Leitura. Colaborador do coletivo de expressão artística Graffiti com

Pipoca, Projeto Comunicação Comunitária e Batalha das Goelas.

É sócio fundador das produtoras Instituto Voz, substancial e Jeronimo Filmes. Tem

experiência na área de Antropologia Audiovisual Urbana. E participação na idealização e

produção dos projetos de light painting photography e animação Cidade da Luz, Caminhos

da Luz e Vale da Luz.

Jerônimo Vilhena | Diretor de arte

Cineasta, cientista social e produtor cultural. Idealizador e coordenador de projetos

audiovisuais como Projeto COM.JAMAC Cinema Digital, coletivo Graffiti com Pipoca. Sócio

fundador da Substancial Comunicação e Gestão Social e Jeronimo Filmes. Participou do

desenvolvimento de diversos filmes de curta metragem alguns deles premiados em

festivais nacionais e internacionais. Vale salientar o filme Graffiti Dança ganhador do

Festival AnimaMundi 2013, Barco de Papel, Cidade da Luz, Marungo, O fim é o começo e

fotografo dos longas metragem Olívia e Mó Viagem.

Luiz Antônio | Designer gráfico

Designer formado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), também é especializado

em UX/UI Design (Design de interfaces) pela Cubos Academy. Foi produtor do projeto de

light painting photography Cidade da Luz, 4° Festival de Cinema no Parque, Misture-se e

Cineclub Gereré. Atualmente ele compõe a equipe do projeto Estância da Luz, no setor de

arte e criação, como designer gráfico.

Manoel Vilhena Saldanha | Direção de Fotografia

Publicitário formado pela PUC-SP, especializado em programação visual e direção de arte

para projetos digitais, edição de vídeos e fotografia noturna. Há mais de 10 anos vem se

aprimorando na técnica de light painting, associando-a a astrofotografia e fotografia

noturna, produzindo exposições fotográficas como Luzes da Bocaina e Caminhos da Luz.

Realizou a direção de fotografia de projetos audiovisuais como Cidade da Luz e Vale da Luz.

Codirigiu o curta animado “Marungo”, além de ministrar cursos e workshops de fotografia

noturna. Profissional com 24 anos de experiência em direção de arte, comunicação

empresarial e marketing digital.

Marcelo Capozzi| Música e trilha sonora.

Músico, é orientador de arte em flauta transversal na Escola Municipal de Arte de Ribeirão

Pires (Emarp). Também é artesão musical (luthier) de violas brasileiras e rabecas. E

pesquisador de música tradicional do Brasil.

Rodrigo EBA! | Diretor de animação.

Eba! ganhou prêmio do Anima Mundi 2013 com seu curta Graffiti Dança, na categoria de

melhor animação brasileira pela votação do público de São Paulo. Também foi um dos

diretores do longa-metragem Peixonauta – O Filme, ao lado de Celia Catunda e Kiko

Mistrorigo.

É animador desde 2003, dirigindo e animando curtas-metragens. Participou do coletivo Graffiti com Pipoca, que explorou a linguagem de graffiti e animação pelas ruas de São Paulo. Em 2011 ganhou o segundo lugar do concurso Água em Movimento, do Anima Mundi, com o curta Cachoeira, stop motion feito com gotas d’água. Adepto do “Faça você mesmo” EBA! também anima e dirige seus próprios clipes de seu trabalho musical.