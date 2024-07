Workshop apresenta boas práticas de receptivo turístico e incentiva a comercialização de destinos de SP

Nesta quinta-feira, 11, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realizou o Workshop Valoriza-SP, com os temas “Receptivo Turístico e incentivo à Comercialização de Destinos Paulistas”. O objetivo é valorizar as instâncias de governança regional do Estado de SP, capacitar e qualificar gestores públicos e privados de toda a cadeia do turismo paulista, com cursos gratuitos de ensino à distância (EAD), eventos e workshops.

A ação faz parte do programa Valoriza SP, uma parceria da Setur-SP com a FAPETEC (Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura). Na ocasião, mais de 200 profissionais do turismo paulista marcaram presença no workshop. Lideranças públicas e privadas apresentaram boas práticas de receptivo turístico e de incentivo à comercialização dos destinos paulistas.

Abertura com dicas importantes

Representando o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena, a secretária executiva Luciane Leite destacou a importância dos temas do workshop para os profissionais do setor turístico: “São temas essenciais para o turismo paulista. Ter um bom receptivo turístico é fundamental para atrair mais visitantes e ajuda a colocar os destinos paulistas nas prateleiras das operadoras”, explicou. “Então, aproveitem, se inspirem nos cases de sucesso e bons exemplos que serão apresentados aqui hoje”, finalizou a secretária executiva.

Na sequência, Bruno Waltrick, presidente da Abav-SP | Aviesp, destacou a parceria da organização com a Setur-SP na Academia do Turismo, programa que capacita alunos que estão cursando Turismo: “No Curso de Agenciamento, já foram capacitados 53 alunos até o momento. É uma grande conquista para o turismo de SP”, comentou.

Já Aline Moretto, diretora de promoção do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), falou da importância da relação público-privada para a divulgação dos destinos paulistas: “Até o momento, já realizamos mais de 10 roadshows neste ano em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens de SP. Apresentamos São Paulo em diversas cidades do Brasil, para os profissionais do turismo”, comentou.

Palestras relevantes e exemplos para lá de inspiradores

Depois da abertura, o Painel das Operadoras, mediado por Juliana Assumpção, diretora de promoção da Abav-SP, também contou com Bruna Castro, gerente executiva de produtos da BeFly; Tathiana Pasciani, gerente de produtos para região Sudeste, da CVC; e Luiz Fernando Vieira, diretor da Viajar Barato. Na oportunidade, os palestrantes falaram sobre os desafios e as oportunidades das operadoras e dos destinos de SP.

Em seguida, para falar sobre boas práticas de receptivo turístico, Solange Barbosa, CEO da Rota da Liberdade, falou sobre receptivo de afroturismo no Estado de SP; e André Barbedo, secretário de Turismo de Campos do Jordão, falou sobre o receptivo no município.

Depois, Marina Figueiredo, presidente executiva da BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) destacou o papel das operadoras na venda dos destinos e a importância do receptivo turístico caminhar junto com as operadoras: “No nosso Anuário Braztoa 2024, os dados mostram que a cidade mais vendida pelas operadoras foi São Paulo. Porém, é importante destacar que se o seu produto não estiver na prateleira de uma operadora, ou de uma agência de viagem, quando o turista chegar para comprar uma viagem, o profissional vai vender outro destino para o cliente. Então, vamos somar forças para multiplicar”, complementou Marina.

São Paulo: um leque de possibilidades

Luís Sobrinho, consultor da InvestSP, falou sobre as oportunidades de comercialização dos destinos de SP para além do turismo de eventos e negócios: “Com um roteiro estruturado, uma programação dia a dia, e o produto de vocês nas prateleiras das agências e operadoras de viagem, é possível vender ainda mais os destinos paulistas”.

“Quando vocês venderem Aparecida e Campos do Jordão, ofereçam também Guaratinguetá e Lorena, que ficam na mesma região e oferecem turismo religioso, histórico e gastronômico. A ideia é: complementem. Quando procurarem por Santos, ofereçam também Guarujá, São Vicente; ofereçam também o Vale do Ribeira, o Litoral Norte, enfim, há várias opções em SP”, disse Ana Clemente, coordenadora de Turismo da Setur-SP.