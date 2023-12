Wonka é o filme deste mês da CineMaterna do Grand Plaza

Na próxima quarta-feira, 13, às 14h10, a CineMaterna do Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência em compras, lazer, entretenimento e gastronomia do ABC, exibe Wonka. Em sessão adaptada, mamães e bebês de até 18 meses assistem ao filme com tranquilidade em ambiente com ar-condicionado e sons reduzidos, iluminação especial e tapete emborrachado para as crianças que engatinham poderem aproveitar o momento ao lado da família. No espaço há também trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos e uma área destinada para estacionar os carrinhos. As primeiras 10 mães ganham cortesia da Cinemark.

O filme traz a jornada do icônico personagem Willy Wonka até se tornar dono da maior fábrica de chocolate do mundo. Determinado, criativo e apaixonado por invenções, ele será guiado em aventuras extraordinárias com seu talento para inventos de chocolates como algo inexplicável. Só que, para oferecer ao mundo as suas delícias, ele precisará enfrentar um grupo de vendedores que fará de tudo para impedir que ele entre no mercado. Disposto a proporcionar ao mundo mais doçura e magia, Willy vai encarar o desafio e, para isso, contará com seus fiéis ajudantes Oompa-Loompas, interpretados por Hugh Grant.

