Wolverhampton teme gancho da FA para Matheus Cunha após expulsão

O Wolverhampton Wanderers se encontra em um momento de expectativa enquanto aguarda uma decisão da Federação de Futebol da Inglaterra (FA) em relação à situação do jogador Matheus Cunha. O atleta brasileiro foi expulso durante uma partida contra o Bournemouth, válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, após um incidente de agressão.

Desdobramentos do incidente

A Associação de Futebol está atualmente coletando informações através do relatório dos árbitros para determinar a gravidade das sanções que podem ser aplicadas a Matheus Cunha. Ele já enfrenta uma suspensão automática de três jogos devido ao cartão vermelho recebido no último sábado, mas as autoridades consideram a possibilidade de uma penalização mais severa devido à natureza do ocorrido.

Durante a prorrogação do confronto, Cunha envolveu-se em uma discussão acalorada com o defensor Milos Kerkez após uma disputa pela posse de bola. Em um ato impulsivo, o jogador agrediu o adversário com socos e uma cabeçada, resultando em sua expulsão quando o placar estava empatado em 1 a 1.

Após deixar o campo do Vitality Stadium, Matheus mostrou-se visivelmente abalado e precisou ser escoltado para os vestiários. O Bournemouth avançou para as quartas de final após vencer nos pênaltis por 5 a 4.

No mesmo dia, Cunha fez um pedido de desculpas por meio de suas redes sociais, admitindo que perdeu a compostura no final da partida. “No fim, outro jogo em que vocês fizeram o melhor. Eu não poderia ter perdido a cabeça. Desculpe”, escreveu o atacante.

Histórico disciplinar

Este não é o primeiro incidente disciplinar enfrentado por Matheus Cunha nesta temporada. Ele já havia sido suspenso por dois jogos e multado em 80 mil libras esterlinas após um desentendimento com um membro da equipe de segurança do Ipswich Town. Contudo, fontes da imprensa britânica, como o Sky Sports News, informaram que essa suspensão anterior não influenciará nas futuras sanções que Cunha possa enfrentar por conta do recente episódio.