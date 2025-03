Wladimir Pinheiro celebra o legado de Emílio Santiago no show “Cadê Juízo”

O inesquecível cantor Emílio Santiago ganha um espetáculo em sua homenagem. O show “Cadê Juízo” fará um passeio pela sua trajetória por meio de canções que se tornaram emblemáticas pela sua voz, como “Saigon”, “Lesões Corporais”, “Verdade Chinesa”, “Perfume Siamês” e… “Cadê Juízo?”. A estreia será no dia 08 de abril, terça-feira, às 20h, no Teatro Solar de Botafogo, na Zona Sul carioca.

A apresentação inicia o projeto “Herança em Canto”, uma trilogia em homenagem a três artistas pretos (Emílio e mais dois que serão anunciados em breve) que precisam e merecem ser reverenciados. São cantores e compositores que marcaram a vida de todos os brasileiros, desde os anos 80. A iniciativa é do premiado nome do teatro musical Wladimir Pinheiro, ator, cantor, arranjador, diretor musical e tecladista, destaque em musicais como “A Cor Púrpura”, “Ataulfo Alves, o bom crioulo”, “Sambra”, “Milton Nascimento – Nada será como antes” e “Menino Mandela”, com o produtor Marcelo Aouila.

– Aprendi a ouvir música ouvindo Emílio Santiago. Cantando com seus discos quando, ainda com voz de criança, fingia e sonhava ter aquelas notas graves. Como rezei para que o tempo corresse e elas enfim viessem! A qualidade do seu fraseado e a riqueza do seu timbre me ensinaram muito daquilo que, humildemente, posso hoje dizer que sei. Ouvir e ver suas performances era muito mais que uma aula de musicalidade – recorda o multiartista.

Além de Wladimir na voz, piano, arranjos e direção musical, a banda é composta por Kauê Husani no baixo, Michel Nascimento na bateria e Pitter Rocha na guitarra. A noite ainda contará com a participação especial da cantora, atriz e dubladora Analu Pimenta.

O projeto representa também o retorno de Wladimir aos shows musicais. A sua última performance como cantor em projeto solo foi em 2017, no álbum “Basta Acenar”, com canções inéditas e regravações. E nada melhor do que voltar reverenciando alguém que, para além do grande talento, é um símbolo de representatividade.

– A beleza do rosto de Emílio, sua elegância, seu porte, me ajudaram a gostar do que eu via no espelho. E isso, para um menino preto, num tempo de referências escassas, era muito importante. O seu sucesso, sua postura de artista e sua pessoa eram um norte de representatividade para quem, como eu, buscava se entender na arte e na vida. Os anos se passaram, mas a voz e a figura do Emílio ainda têm exatamente o mesmo efeito sobre mim. E é assim que sempre vai ser – exalta.

Ficha técnica:

WLADIMIR PINHEIRO – arranjos e direção musical

ANDERSON RATTO – Iluminação

IGOR MOTA – fotos de divulgação

YURI DESLANDES – fotos de cena

CARLOS PINHO – assessoria de imprensa

MARCELO AOUILA – direção de produção, design e cenário

Serviço:

Local: Teatro Solar de Botafogo – Rua General Polidoro, 180, Rio de Janeiro – RJ

Dia e horário: 08 de abril, terça-feira, às 20h

Ingressos: R$ 30 a R$ 60, vendas pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/103138/d/303140/s/2067099

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Rede social: https://www.instagram.com/wladpinheiro/