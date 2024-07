Wiz Khalifa é acusado de porte ilegal de drogas e sai escoltado de show na Romênia

O rapper Wiz Khalifa, 36, foi acusado de porte ilegal de drogas e teve de sair de uma apresentação na Romênia escoltado. No país, a cannabis é considerada uma “droga de risco”, e a sua posse pode gerar até dez anos de prisão.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o rapper sendo escoltado por autoridades romenas. Segundo a AFP, ele chegou a acender um baseado durante a apresentação no festival “Beach, Please!”, ocorrido na cidade romena de Costinesti, às margens do Mar Negro.

“Durante uma apresentação em um festival de música realizado no resort de Costinesti, foi descoberto que o acusado possuía mais de 18 gramas de cannabis e consumiu (no palco) outra quantidade na forma de um cigarro feito à mão”, disseram promotores romenos da Diretoria de Investigação de Crimes Organizados e Terrorismo em um comunicado.

Em seu perfil no X, o rapper, que foi ouvido e liberado posteriormente, se desculpou. “O show de ontem à noite foi incrível. Não quis desrespeitar o país da Romênia ao acender no palco. Eles foram muito respeitosos e me deixaram ir. Estarei de volta em breve. Mas sem um baseado gigante da próxima vez”, escreveu.