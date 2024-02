‘Wish’ chega ao CineMaterna no Atrium Shopping

Mamães e bebês até 18 meses não podem perder o lançamento da Disney. ‘Wish: O Poder dos Desejos’ é o filme escolhido para o CineMaterna deste mês no Atrium Shopping. A exibição acontece nesta quarta-feira, dia 7, às 15h10.

A animação musical – que celebra os 100 anos do estúdio mais famoso do mundo dos desenhos – conta a história do mágico reino de Rosas, Asha e seu desejo tão poderoso que é atendido por uma Estrela. Elas então precisam se unir para enfrentar um inimigo inusitado, o próprio Rei Magnífico, soberano de Rosas.

A sessão do CineMaterna conta com uma sala especialmente preparada para as famílias, seguindo todos os cuidados para receber os bebês: ajuste do volume do som e da temperatura do ar-condicionado (mais amena); trocador de fralda; luz levemente acesa; estacionamento de carrinhos; tapete de EVA; e almofadas no chão (estrutura voltada para quem se sentir mais à vontade com o bebê por ali do que nas poltronas).

As exibições no CineMaterna acontecem uma vez por mês. A escolha do filme é feita por votação no portal da ONG (cinematerna.org.br).

CineMaterna Atrium Shopping

Dia 7 de fevereiro, quarta-feira, às 15h10

Filme: Wish: O Poder dos Desejos

*Cortesia para as 10 primeiras famílias com bebês até 18 meses. (Limitada a 1 cortesia por bebê).

Informações: cinematerna.org.br