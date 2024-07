WinZO vai contratar talentos brasileiros em parceria com a FGV EAESP

A plataforma global de jogos WinZO está empenhada em promover parcerias globais, que celebram o crescimento através do conhecimento compartilhado. Atualmente, a gigante dos games está buscando talentos brasileiros para apoiar o crescimento da empresa no país por meio de uma parceria estratégica com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição de referência em ensino e pesquisa no Brasil e no mundo. Esta colaboração visa criar oportunidades substanciais de emprego para atuais e ex-alunos da Universidade nas áreas de gerenciamento de produtos e pesquisa, para localizar e personalizar os jogos ao mercado brasileiro.

Ao contratar e investir em talentos locais, a WinZO pretende contribuir com o mercado de jogos brasileiro, construir uma forte presença de marca e garantir eficácia operacional no mercado local. A iniciativa visa atrair talentos familiarizados com a dinâmica do mercado, promovendo a integração cultural e aprimorando as capacidades operacionais da WinZO, permitindo-lhe fornecer ofertas autênticas e culturalmente relevantes aos seus usuários no Brasil.

Somado a isso, a parceria abre boas oportunidades para os dois lados, incluindo o co-desenvolvimento de projetos de pesquisa, que fornecerão informações e estratégias valiosas para expandir a presença da WinZO nacionalmente.

“Estamos entusiasmados com esta colaboração, que apresenta uma oportunidade única para alunos e ex-alunos da FGV se envolverem em um ecossistema tecnológico global. Ao facilitar a experiência no setor e as oportunidades de emprego aos estudantes da Universidade, a WinZO não está apenas enriquecendo as perspectivas profissionais de nossos alunos e ex-alunos, mas também contribuindo para o diálogo global sobre inovação tecnológica e intercâmbio cultural”, comentou o Dr.Umesh Mukhi, Professor de Administração da FGV – Fundação Getulio Vargas.

“A parceria com a FGV é um marco significativo na jornada da WinZO para aprofundar sua presença no mercado brasileiro. Ao contratar e investir em talentos locais e promover a colaboração em pesquisa, pretendemos fornecer ofertas autênticas e culturalmente relevantes para os usuários no Brasil. Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta colaboração trará e esperamos um relacionamento próspero e de longo prazo com a comunidade de jogos brasileira”, disse Paavan Nanda, cofundador da WinZO.

WinZO já levou estudantes brasileiros de pós-graduação para uma imersão cultural na Índia

Esta não é a primeira vez que a WinZO trabalha em parceria com a FGV. A empresa indiana já recebeu estudantes de pós-graduação da Universidade em sua sede, na Índia, para um programa de imersão cultural, realizado em parceria com o Management Development Institute, principal escola de negócios do país do sul asiático.

Os alunos participaram de imersões explorando o diversificado ecossistema de jogos indiano, abordaram estudos de caso do mundo real e vivenciaram a cultura e a hospitalidade indianas.

Parceria com instituições acadêmicas são feitas a nível global

A WinZO trabalha em estreita colaboração com instituições acadêmicas em todo o mundo. Recentemente, fez parceria com professores da Universidade de Stanford e da Universidade Estadual da Califórnia, entre outros, para suas pesquisas na área de jogos.

A empresa também fez parceria com muitos institutos de tecnologia líderes para lançar seu novo programa de segurança cibernética, o Code Health and Security Evaluation (CHASE).

O programa teve como objetivo investir e desenvolver tecnologia de código aberto e melhores práticas que possam ser usadas por empresas, agências governamentais e outras organizações, para proteção contra criminosos cibernéticos que exploram vulnerabilidades de produtos para roubar informações e dinheiro. As iniciativas de segurança online são uma resposta à crescente penetração da Internet e às transações digitais no mundo.

Sobre a WinZO

A WinZO lançou seu aplicativo no Brasil em outubro de 2023. O aplicativo oferece mais de 100 jogos de vários gêneros, incluindo e-sports, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de ação, jogos de esportes, jogos de quebra-cabeça, jogos de quizz, jogos de estratégia, jogos de arcade e esportes de fantasia. São apresentados títulos populares, como Damas, Candy Match, Metro Surfer e Football Freekick, proporcionando uma experiência de jogo diversificada e envolvente.

A plataforma facilita jogos interativos com recursos que permitem aos jogadores participar de chats de texto, áudio e vídeo dentro do jogo, criando um ambiente de jogo social. WinZO garante pagamentos rápidos, em tempo real e seguros, suportando todos os principais métodos de pagamento, incluindo Pix, cartões de débito e crédito. A plataforma tem certificação RNG criptograficamente segura das principais empresas globais de segurança, garantindo uma experiência de jogo segura para os usuários.