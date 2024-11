Wings For Life World Run está com inscrições abertas no Brasil

Já imaginou uma corrida sem linha de chegada fixa e que ainda ajuda uma boa causa? A Wings for Life World Run, maior corrida de rua do mundo, chega à sua 12ª edição. No dia 4 de maio de 2025, às 08h (horário de Brasília), milhares de pessoas de todos os lugares do planeta se reúnem por um mesmo objetivo: correr por aqueles que ainda não podem. Os brasileiros interessados em participar da versão virtual da prova por meio do aplicativo oficial já podem garantir sua inscrição em: wingsforlifeworldrun.com.

Neste ano, o Brasil ainda recebe uma programação especial: em Brasília, os corredores participarão juntos da corrida via aplicativo, em uma experiência e estrutura únicas no país. Com um formato ‘diferentão’, a corrida começa simultaneamente em todo o mundo e, após 30 minutos, o carro perseguidor virtual, chamado de ‘Catcher Car’, inicia sua perseguição. O objetivo é correr o mais longe possível antes de ser alcançado pelo carro, que aumenta sua velocidade progressivamente. O vencedor global é o último participante no mundo a ser ultrapassado pelo veículo, garantindo o título de campeão da edição.

Desde sua primeira edição, a Wings for Life World Run já passou por 195 países, reunindo mais de 1,5 milhão de participantes e arrecadando mais de 51 milhões de euros. No Brasil, cidades como Florianópolis, Brasília e Rio de Janeiro já sediaram o evento, e nomes como Pedro Scooby, Cacá Bueno e Carlos Burle participaram. Por mais um ano, a prova conta com Neymar Jr, maior artilheiro da história da seleção brasileira, como embaixador do evento.

No cenário global, nomes como o piloto Max Verstappen são entusiastas da causa. O bicampeão olímpico e recordista do salto com vara Armand “Mondo” Duplantis também se junta ao time nesta edição e é anunciado como o novo embaixador internacional: “Estou super empolgado e honrado. Acho que é uma iniciativa incrível, é algo realmente especial e mal posso esperar”, diz o atleta.

Armand “Mondo” Duplantis é novo embaixador internacional da Wings For Life World Run

(Adam Klinteg/Red Bull Content Pool)

CEO da Wings For Life, Anita Gerhardter comenta que todo dinheiro arrecadado para o evento será destinado à pesquisas de ponta e ensaios clínicos no mundo todo: “Os fundos arrecadados com a Wings for Life World Run de 2024 já estão sendo destinados a pesquisas de ponta e a ensaios clínicos ao redor do mundo, e nossos especialistas já iniciaram o processo de avaliação para a próxima rodada de apoio. Estamos muito entusiasmados com o potencial das novas abordagens de pesquisa, e esse progresso só é possível graças ao dinheiro arrecadado com a corrida. Cada participante faz uma diferença real!”, diz Anita.

Novidades da edição 2025

Quem se inscrever na corrida até dia 31 de dezembro deste ano, receberá seis meses grátis da assinatura Premium no app “Adidas Running”. Além das diversas funções do aplicativo, os inscritos da Wing For Life World Run receberão um conteúdo de treinos exclusivos e voltados para o formato da corrida.

SERVIÇO – Wings for Life World Run

Data: 4 de maio de 2025

Horário: 08h (horário de Brasília)

Valor das inscrições: R$ 79,00

Inscrições: www.wingsforlifeworldrun.com