Windrose expande produção de caminhões elétricos

E a construção da linha de produção norte-americana da marca Windrose, no Estado da Geórgia, deve começar em 2025. A nova unidade industrial produzirá os chassis e outras peças dos caminhões elétricos da marca chinesa. O caminhão pesado elétrico da Windrose, que chega este mês ao mercado chinês, substitui os retrovisores externos por um sistema de câmeras e telas e utiliza pacote de baterias com capacidade de 700 kWh, com autonomia estimada em 670 quilômetros, podendo transportar 49 toneladas. A empresa informa que tem 6.400 pedidos em carteira, com a maioria dos clientes nos Estados Unidos. O montante do investimento na fábrica norte-americana não foi revelado. A Windrose planeja ainda iniciar, em 2025, a construção de uma fábrica de caminhões elétricos na Bélgica, com a projeção de produzir globalmente 10 mil caminhões por ano até 2027.

Evolução na suspensão

Iveco S-Way com suspensão pneumática e do chassi Iveco Bus 17-280 (Divulgação)

Desenvolvida no Centro de Desenvolvimento de Produto do Complexo da Sete Lagoas (MG), uma nova suspensão pneumática da Iveco será disponibilizada tanto para o caminhão pesado S-Way quanto para o chassi de ônibus Bus 17-280. No S-Way, a novidade é o opcional nas versões com trações 4×2 e 6×2, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança ao transporte rodoviário de média a longa distância. A suspensão pneumática é uma demanda dos clientes que transportam cargas mais sensíveis aos impactos durante a operação, como eletrônicos, eletrodomésticos, bebidas e cargas vivas. As câmaras de ar Full Air contam com quatro bolsões pneumáticos por eixo e absorvem melhor as irregularidades da pista. A nova suspensão também colabora com a maior segurança com o sistema EBS (Electronic Braking System) e o pacote ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). A capacidade de ajuste da altura para engate e desengate do semirreboque diretamente da cabine proporciona praticidade na operação e redução do desgaste dos pneus. Já no Bus 17-280, a suspensão pneumática apresentada na Lat.Bus 2024 promete entregar mais conforto ao passageiro, melhor dirigibilidade e economia ao operador. Disponível nas configurações urbano e rodoviário, a tecnologia oferece opcionalmente o sistema “kneeling”, que permite o rebaixamento do veículo para proporcionar mais conforto no acesso dos passageiros. “Com a chegada do Bus 17-280 Suspensão Pneumática, os clientes passam a contar com uma opção de alta capacidade operacional e boa relação custo-benefício, preparada para diferentes configurações, seja qual for a demanda”, afirma Danilo Fetzner, vice-presidente da Iveco Bus para América Latina.

Otimismo coletivo

Lat.Bus 2024 (Divulgação)

Maior evento latino-americano de transporte coletivo rodoviário, a Lat.Bus 2024 – realizada de 6 a 8 de agosto em São Paulo –, foi um sucesso de público. Cerca de 20 mil pessoas, entre visitantes, convidados, profissionais do setor e empresas participantes, visitaram os estandes no São Paulo Expo. Além dos produtos e serviços mostrados pelas fabricantes de chassis, carrocerias, peças, acessórios e provedores de tecnologia, a Lat.Bus 2024 se destacou pelos encontros temáticos. O “Seminário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU)” abordou temas como queda no fluxo de passageiros, tarifa social, governança, tecnologia e eletrificação. E o “Fórum do Transporte Sustentável” discutiu os caminhos para a descarbonização e a contribuição do transporte de passageiros na construção de cidades mais limpas, a ESG na mobilidade urbana e a eletromobilidade no transporte de passageiros.

Mobilidade no radar

Plataforma E-Bus Radar, da Zebra (Divulgação)