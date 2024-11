Willian Lima vai à final do Judô e garante primeira medalha do Brasil

O judoca Willian Lima venceu Gusman Kyrgyzbayev, do Cazaquistão, está na final da categoria até 66kg e garantiu a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris. A disputa pela medalha de ouro acontece ainda neste domingo (28) na Arena Campo de Marte, em Paris (FRA).

A luta do vice-campeão mundial sub-21 com o cazaque Gusman Kyrgyzbayev foi disputada. No início, o adversário de Willian levou duas punições de cara. A pouco mais de um minuto para o fim, o brasileiro de 24 anos precisou de atendimento médico e, no retorno, sofreu uma punição.

Empatada, a luta foi para o golden score, e Willian soube administrar as investidas do cazaque para conseguir um ippon ir à decisão. O brasileiro conseguiu o golpe após 6min20s de luta.

Willian Lima chegou à semifinal após vitórias sobre Sardor Nurillaev, do Uzabequistão, Serdar Rahimow, do Turcomenistão, e Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia.

No embate pelas quartas de final, Willian chegou a perder uma lente e viu a luta ser paralisada para atendimento ao mongol. Yondonperenlei retornou ao tatame após alguns minutos com um curativo na cabeça.