William pensou que convocação para a seleção fosse golpe

Convocado para a seleção brasileira para a vaga de Yan Couto, o lateral William se surpreendeu ligação de Alexandre Mattos – CEO do Cruzeiro – e chegou a pensar que tudo não passava de um golpe.

“Uma surpresa total. Tinha treinado bastante, estava cansado, fui ver o jogo do Juventude e dormi por volta das oito horas da noite. Ali pelas nove horas, meu telefone não parava de tocar. Era o Mattos me ligando, eu acordei e perguntei o que era, ele me disse que eu estava convocado”, disse o jogador, em entrevista ao Seleção SporTV.

“Até pensei que era golpe, porque não estava esperando realmente. Liguei para uma pessoa do clube perguntando se era o número do Mattos mesmo, e ela me confirmou.”

O QUE MAIS WILLIAM FALOU

Choro pela convocação: “Um misto de sentimentos. Tive muita alegria com minha avó, mas choramos bastante, porque é um alívio, um sinal de que realmente estou fazendo um trabalho legal e realmente consegui dar a volta por cima [após ficar sem entrar em campo por quase dois anos por conta de uma grave lesão no joelho]”.

Viagem ao lado do “rival” Guilherme Arana (lateral do Atlético-MG): “Eu acabei de descobrir o horário que vou viajar e há grandes chances de a gente viajar junto. Mas, cara, vai ser um prazer, porque além de rivais fora de campo, a gente tem o respeito um pelo outro. Tenho certeza que vai dar certo essa parceria também na seleção”.

Volta por cima após lesão: “A convocação não é só minha, é de todo mundo que me ajudou nos tempos difíceis das lesões. Deus colocou pessoas capacitadas para me ajudar. Desde já agradeço a todos eles que, de alguma forma, me ajudaram”