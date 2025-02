William Bonner relata hostilidade nas ruas motivada por política

No último sábado (22), durante sua participação no programa Altas Horas, da TV Globo, o renomado âncora do Jornal Nacional, William Bonner, compartilhou suas experiências pessoais sobre os desafios que enfrenta devido à sua profissão. Em um desabafo sincero, Bonner revelou que já foi alvo de xingamentos e hostilidades nas ruas, resultado direto de seu trabalho jornalístico.

O jornalista destacou a influência das redes sociais na polarização das opiniões, afirmando que muitas pessoas se isolam em “bolhas ideológicas”, rejeitando qualquer perspectiva divergente.

“A lógica atual é que quem pensa diferente se torna um inimigo. Essa é uma realidade das redes sociais. Se o mundo continuar existindo, eventualmente, a sociedade irá perceber essa tendência. Basta observar o que está acontecendo: a intolerância aumentou consideravelmente”, ponderou.

Bonner também mencionou que a hostilidade que enfrenta vem de ambos os lados do espectro político, embora em contextos distintos.

“Não deixo de realizar meus exercícios na rua por medo de represálias, seja da esquerda ou da direita. Contudo, eventos como o show da Blitz ou idas ao teatro não estão mais nos meus planos”, confessou.

Medidas para evitar confrontos

Para evitar situações desconfortáveis e possíveis confrontos, Bonner revelou que prefere viajar de carro a utilizar aviões. A escolha reflete uma preocupação constante com sua segurança e bem-estar em um ambiente cada vez mais polarizado.

As declarações de William Bonner ressaltam um fenômeno crescente na sociedade contemporânea: a intolerância nos debates públicos e as consequências pessoais enfrentadas por profissionais da comunicação.