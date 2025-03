Will Smith: retorno gradual ao cenário das celebridades após polêmicas

Após um período de afastamento, o ator Will Smith começa a retomar sua presença nas mídias sociais e eventos públicos, três anos após o incidente que resultou em severas consequências para sua carreira. Em 2022, Smith foi banido da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por uma década, consequência de sua conduta durante a cerimônia do Oscar daquele ano.

A recuperação da imagem de Smith parece estar em andamento, especialmente com seu retorno às redes sociais e a recente divulgação de novos projetos. A capa de seu próximo álbum faz alusão à icônica série “Um Maluco no Pedaço”, que marcou o início de sua trajetória no entretenimento.

No ano passado, o artista teve uma participação notável no Rock in Rio 2024, onde se apresentou e interagiu com os fãs. Essa aproximação é vista como parte de sua estratégia para reconquistar o público.

Recentemente, um clipe viralizou no TikTok, onde Smith recriou uma famosa cena da série mencionada ao lado de Tatyana Ali, sua colega de elenco. O vídeo alcançou impressionantes 36 milhões de curtidas e 283 milhões de visualizações, evidenciando o apelo duradouro do ator entre os fãs.

Embora tenha sido excluído das próximas edições do Oscar, Will Smith fez sua primeira aparição pública desde a controvérsia ao comparecer ao Grammy 2024. Durante o evento, ele prestou uma homenagem a Quincy Jones, músico renomado e um dos produtores da série “Um Maluco no Pedaço”, que faleceu em novembro do ano anterior. Em suas palavras, Smith refletiu: “Você provavelmente nunca saberia quem é Will Smith se não fosse por Quincy Jones”.

Esses passos indicam que Will Smith está determinado a se reintegrar ao mundo das celebridades e recuperar seu espaço na indústria cinematográfica.