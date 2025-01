“Wicked” já está disponível para streaming

O filme Wicked já pode ser encontrado na plataforma Prime Video, disponível para aluguel a R$ 39,90 ou para compra por R$ 59,90. Os usuários que optarem pelo aluguel terão a flexibilidade de assisti-lo a qualquer momento dentro de um período de 30 dias. Contudo, uma vez iniciada a exibição, o espectador terá um prazo de apenas 48 horas para concluir a sessão.

Além dessa novidade no streaming, o cinema também é o tema central do mais recente especial impresso da Rolling Stone Brasil. A publicação, voltada para os apaixonados pela sétima arte, traz uma entrevista exclusiva com o renomado cineasta Francis Ford Coppola, que celebra seus 85 anos de vida em meio ao lançamento de seu novo projeto cinematográfico intitulado Megalópolis. Este projeto, ambicioso e com um investimento milionário, foi inteiramente financiado pelo próprio Coppola e levou cerca de quatro décadas para se concretizar.

Desafiando as reações variadas que surgiram em resposta à sua obra, Coppola reafirma a importância da criatividade na indústria cinematográfica. Em uma declaração impactante, ele menciona a influência da cultura brasileira em seu novo filme ao dizer: “Alegria“.

O especial da Rolling Stone Brasil também conta com entrevistas de destaque com personalidades como Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello, que discutem suas experiências no projeto Ainda Estou Aqui. Além disso, o maestro João Carlos Martins participa de um interessante bate-papo sobre trilhas sonoras.

A publicação ainda apresenta listas exclusivas que destacam os 100 melhores filmes da história (divididos em 50 nacionais e 50 internacionais) e as 101 trilhas sonoras mais memoráveis do cinema. Como parte da edição especial, também é oferecido um preview do Oscar 2025 e um radar dos próximos lançamentos das plataformas Globoplay, Globo Filmes, O2 Play e O2 Filmes.

A combinação entre as novidades do Prime Video e as ricas discussões presentes na nova edição da Rolling Stone Brasil promete oferecer aos amantes do cinema uma experiência completa e envolvente.