Wickbold patrocina a 19ª SP RUN e promove ações especiais para participantes 

A Wickbold, líder brasileira no segmento de pães especiais, apresenta a 19ª edição da SP RUN, a maior corrida e caminhada indoor do Brasil. O evento acontece no Shopping SP Market, em São Paulo, no próximo dia 23 de fevereiro, e promete oferecer muito mais do que esporte: será uma experiência focada em bem-estar, alinhada à missão da marca de nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada.

Promovida pela Fuse Eventos Esportivos, a SP RUN se destaca por sua proposta inovadora, com um percurso que atravessa o complexo do shopping, incluindo estacionamento, edifício garagem, corredores internos e até o Parque da Mônica. A corrida terá modalidades de 4 km e 8 km, além da caminhada de 4 km, com largadas previstas a partir das 8h30 e a abertura da arena às 7h.

Já em relação à premiação, os cinco primeiros colocados nas categorias gerais das corridas de 4 km e 8 km, tanto na categoria masculino quanto feminino, receberão, além da medalha de participação, um troféu especial.

Enquanto isso, a entrega dos kits para os inscritos será realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 11h às 19h, no Shopping SP Market. O evento ainda reforça a importância de chegar com antecedência no dia da prova, garantindo total tranquilidade para aproveitar a programação. Para mais informações sobre a corrida, basta acessar Link.

Visite o estande da Wickbold

A 19ª edição da SP RUN contará com diversas ativações para tornar o ambiente ainda mais divertido para todos os participantes. Quem passar pelo espaço da Wickbold durante o evento será surpreendido por ações interativas nesse sentido. Os atletas e visitantes poderão degustar sanduíches preparados com o pão 5 Zeros Aveia, Linhaça, Chia & Quinoa, um produto que oferece nutrição e sabor de forma prática para o dia a dia.

O estande contará também com uma cabine de fotos personalizada, na qual os participantes poderão fazer registros do evento e levar para casa. Além disso, uma máquina grua promete diversão extra ao desafiar os presentes a pegar produtos da marca, como brownies e pães de mel, garantindo momentos de descontração para todos.

Com iniciativas como essa, a Wickbold reafirma seu compromisso em inspirar os consumidores a “viverem integralmente”, promovendo bem-estar em cada detalhe e incentivando a prática de atividades que geram mais qualidade de vida.

Conheça o lema Viva Integralmente

Para comemorar a trajetória marcada pelo pioneirismo no setor de pães especiais, a Wickbold trabalha com o lema Viva Integralmente. O objetivo é impactar os consumidores com ações de comunicação que reforçam duas questões centrais para a marca desde a sua fundação, em 1938: a qualidade de vida e o equilíbrio na alimentação.

Nesse sentido, são várias as ações, como apoio a eventos e estratégia digital, que reforçam os pães especiais da marca, além de atividades que mostram a preocupação da fabricante em oferecer pães com grãos, nutritivos e ingredientes selecionados, sem esquecer da maciez e sabor, para que a família tenha uma rotina equilibrada.