Wickbold apresenta etapa internacional de corrida no aeroporto de Guarulhos

A Wickbold, líder brasileira no segmento de pães especiais, apresenta o Circuito AIRPORT & RUN 2024. O evento de corrida e caminhada acontece dia 27 de outubro, às 8h30, no terminal 3 do GRU Airport, o aeroporto internacional de São Paulo.

O encontro chama a atenção por ser em uma área restrita do maior aeroporto da América Latina, na qual os participantes podem passar ao lado das aeronaves. Apenas os inscritos têm acesso a essa experiência, o que torna o evento exclusivo.

“Como marca, nós temos a responsabilidade de incentivar os brasileiros a viverem uma vida equilibrada e isso vai além de bons produtos alimentícios, que já temos no portfólio. Trata-se também de fazer escolhas conscientes e sustentáveis ou em aderir aos exercícios físicos para buscar mais saúde e bem-estar, por exemplo. Por isso, é muito importante estarmos em eventos de corrida e caminhada como esse, ainda mais se é uma experiência única que pode incentivar ainda mais pessoas a reverem seus hábitos”, conta Luciana Rangel do Carmo, gerente de marketing, P&D e qualidade da fabricante.

Ativações durante o evento

O Circuito AIRPORT & RUN contará com diversas ativações e mais de 15 patrocinadores e apoiadores para tornar o ambiente acolhedor para todos os participantes. No espaço da Wickbold, as participantes poderão degustar sanduíches feitos com o pão 5 Zeros Aveia, Linhaça, Chia & Quinoa.

Além disso, o público poderá aproveitar e tirar fotos no túnel infinito com luzes de led montado pela marca, que permite que as imagens saiam impressas na hora, e se divertir com uma moldura de fotos personalizada da Wickbold.

Organizada pela Fuse Eventos Esportivos, única empresa com exclusividade para organizar eventos esportivos no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, o circuito reunirá participantes de todo o Brasil para uma caminhada e uma corrida, ambas de 5 Km. A abertura oficial da arena acontecerá 6h e a largada da corrida e caminhada será 8h30. Já a premiação será às 10h e o encerramento 10h45.

Os kits poderão ser retirados no próprio dia 27 de outubro, das 5h30 às 7h30, do check-in H1 ao H13, no terminal 3 do aeroporto. Mais informações: www.circuitoairportrun.com.br

Conheça o lema Viva Integralmente

Para comemorar a trajetória marcada pelo pioneirismo no setor de pães especiais, a Wickbold trabalha com o lema Viva Integralmente. O objetivo é impactar os consumidores com ações de comunicação que reforçam duas questões centrais para a marca desde a sua fundação, em 1938: a qualidade de vida e o equilíbrio na alimentação.

Nesse sentido, são várias as ações, como apoio a eventos e estratégia digital, que reforçam os pães especiais da marca, além de atividades que mostram a preocupação da fabricante em oferecer pães com grãos, nutritivos e ingredientes selecionados, sem esquecer da maciez e sabor, para que a família tenha uma rotina equilibrada.