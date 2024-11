Whindersson Nunes sobe ao ringue amanhã (15) para enfrentar boxeador indiano nos EUA

Nesta sexta-feira (15), Whindersson Nunes subirá ao ringue do AT&T Stadium, no Texas, para enfrentar o boxeador indiano Neeraj Goyat. O evento, que terá transmissão exclusiva da Netflix, marca mais um passo significativo na jornada do humorista piauiense no boxe. Whindersson se prepara há meses para o desafio e, nos últimos dias, teve a oportunidade de contar com a orientação de Alex Poatan, atual campeão meio-pesado do UFC, que lhe deu conselhos técnicos valiosos durante um treino recente em São Paulo.

Durante a coletiva de imprensa oficial realizada na quarta-feira (13), Whindersson mostrou bom humor e humildade ao comentar a responsabilidade que sente em participar de um evento dessa magnitude. “Eu me sinto como se tivesse mentido no currículo e tivesse aceitado um emprego, depois de ter visto todas essas pessoas de peso aqui”, disse o humorista, arrancando risos da plateia antes de posar frente a frente com Goyat para as fotos oficiais.

Ao lado de figuras renomadas como Mike Tyson e Jake Paul, Whindersson sente o peso de representar o Brasil em um palco tão grandioso e, durante o treino aberto na quarta-feira (12), expressou seu misto de alegria e preocupação com o futuro dos atletas brasileiros. “A visibilidade do esporte, principalmente do boxe no Brasil, é um pouco baixa, e eu queria muito que nomes como Bia Ferreira e Hebert Conceição estivessem aqui, assim como várias pessoas que conheço e que merecem estar aqui”, afirmou.

Segundo o preparador Caio Franco, Whindersson está mais que pronto para a luta, tendo passado por uma preparação intensa e contando também com o apoio do medalhista olímpico Esquiva Falcão ao longo de seu treinamento. Goyat, que carrega o título de maior boxeador da Índia, reconheceu em entrevista que terá um adversário difícil.

O evento, que promete movimentar o cenário do boxe e atrair olhares de diferentes públicos, vai além de uma simples luta para Whindersson. O boxe foi fundamental em sua luta pessoal contra a depressão, proporcionando autoconhecimento e equilíbrio. Com transmissão marcada para amanhã às 22h, a luta entre Whindersson e Goyat faz parte de um dos cards mais aguardados do ano.