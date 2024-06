Whindersson Nunes se torna sócio do Clube do Minhoca, famoso reduto de comédia em SP

Whindersson Nunes tem o prazer de anunciar sua mais nova empreitada: agora, o influenciador é sócio do Clube do Minhoca, um dos mais conceituados e tradicionais clubes de comédia paulistanos, localizado no bairro da Consolação.

Ao se juntar aos também comediantes Bruno Romano, Patrick Maia e Nando Viana, Whindersson Nunes fortalece ainda mais seu compromisso com a comédia de qualidade. Aberto desde 2018, o Clube do Minhoca se tornou um dos principais centros de humor na capital paulista e no qual diversos nomes do cenário foram revelados e se consolidaram.

No local, os maiores comediantes do Brasil sobem ao palco toda semana para divertir uma plateia que busca uma experiência de show única e exclusiva. As principais opções de bebidas servidas são cerveja, refrigerante, água e chá gelado, enquanto lanches e batatas chips são preparados pela Holy Burger, hamburgueria tradicional do centro.

Em abril deste ano, Whindersson realizou uma maratona de 15 apresentações com ingressos esgotados no clube, com seu espetáculo de humor intitulado “Efeito Borboleta”. Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, o influenciador é uma das figuras mais importantes da internet e da comédia brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões.