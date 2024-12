Whindersson Nunes se torna sócio da Academe e impulsiona revolução na educação complementar

Whindersson Nunes, um dos maiores influenciadores do Brasil, acaba de se tornar sócio da Academe, uma edtech inovadora que busca transformar a educação complementar no país. Lançada em abril de 2024 por André Loureiro, Bruno Santos e Bruna Lemos, a plataforma se posiciona como uma “Netflix da Educação”, oferecendo cursos livres online que vão além do currículo escolar tradicional, preparando jovens de 10 a 17 anos para a vida real.

A conexão de Whindersson com a Academe surgiu por meio de André Loureiro, sócio fundador e parceiro de longa data do humorista em produções audiovisuais. Inicialmente convidado para gravar um curso, Whindersson enxergou o potencial do projeto e decidiu ir além, tornando-se sócio da plataforma. Sua experiência em comunicação com o público jovem foi determinante para agregar valor à Academe, que busca tornar o aprendizado tão interessante quanto o entretenimento.

A Academe se destaca no mercado educacional por três pilares: uma linguagem que conecta professores e influenciadores ao público jovem, um modelo de negócio acessível e flexível, e a constante atualização de seus conteúdos. Na plataforma, Whindersson também contribui como criador de conteúdo, lançando um curso sobre autodidatismo. Nele, o humorista compartilha suas técnicas de aprendizado independente e reflete sobre o papel transformador da tecnologia e da internet em sua vida.

“Entendo que, com a grade curricular e o tempo disponível para ensinar, seria necessário que os alunos passassem muito mais tempo na escola para conseguir aprender tudo o que deveriam. Por isso, essa plataforma de streaming serve como um complemento, ajudando seus alunos a terem uma mente mais organizada para aprender.”, destaca Whindersson.

Inspirada em um modelo de streaming, a Academe oferece um extenso catálogo de cursos voltados para habilidades práticas, como educação financeira, oratória, inteligência emocional e empreendedorismo. Com isso, busca complementar a formação dos jovens, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para se tornarem cidadãos completos e capacitados para a vida adulta.

Com campanhas oficiais programadas para janeiro de 2025, a Academe já atrai a atenção de escolas e famílias por seu modelo inovador, que não onera instituições de ensino e oferece acesso ilimitado a conteúdos atualizados por meio de uma assinatura única. A plataforma promete revolucionar o mercado educacional, unindo tecnologia, criatividade e propósito.