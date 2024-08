Whindersson Nunes lota estádio em Teresina com seu show “Efeito Borboleta”

No último sábado (24), Whindersson Nunes gravou a segunda parte do especial de stand-up “Efeito Borboleta” em Teresina, capital do Piauí. Mais de 15 mil pessoas estiveram presentes no Estádio Albertão para prestigiar o humorista, que se apresentou no maior palco de um show de comédia em todo o Brasil.

Com uma cenografia jamais vista para este tipo de evento, o espetáculo marca o retorno de Whindersson aos palcos em uma nova fase da carreira. O show em Teresina também ficou marcado como o primeiro com libras e audiodescrição do Piauí, em acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ao garantir o direito das pessoas com deficiência ao acesso à cultura.

Em “Efeito Borboleta”, Whindersson explora um repertório inédito, proporcionando aos espectadores uma oportunidade exclusiva de testemunhar sua reinvenção no mundo do humor ao vivo. No próximo final de semana, o espetáculo volta a Campinas (SP) em quatro sessões com seus últimos ingressos disponíveis no site Ingresso Digital, e no dia 4 de outubro irá ocorrer na famosa casa de shows Espaço Unimed, na capital paulista.

Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, Whindersson é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões. Conhecido pela versatilidade para transitar entre os diferentes segmentos, como a música, o esporte, e mais recentemente a animação, o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas.