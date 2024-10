Whindersson Nunes intensifica treinos para luta contra o influenciador indiano Neeraj Goyat

Whindersson Nunes está em plena preparação para mais um desafio em sua carreira no boxe. No próximo dia 15 de novembro, o influenciador brasileiro enfrenta o indiano Neeraj Goyat em uma luta de seis rounds, com duração de três minutos cada. O combate será realizado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, como parte de um evento especial promovido pela Netflix em parceria com a Most Valuable Promotions (MVP), que traz como destaque principal a luta entre Jake Paul e Mike Tyson.

Com um cartel de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no boxe, Whindersson tem dedicado intensos treinos sob a orientação dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco. O piauiense ainda conta com o suporte de Esquiva Falcão, medalhista olímpico e um dos maiores nomes do boxe brasileiro. Em um vídeo recente publicado em seu canal no YouTube, Whindersson compartilhou detalhes de sua preparação e ressaltou a dificuldade enfrentada por atletas no Brasil.

Enquanto se prepara para a luta em novembro, Whindersson segue levando seu espetáculo de humor “Efeito Borboleta” por todo o país. Depois de múltiplas sessões esgotadas em São Paulo, Curitiba e Goiânia neste mês, o show com piadas inéditas, novas reflexões e uma fase renovada de sua carreira segue para Manaus neste sábado (26), no Studio 5.