Whindersson Nunes inaugura Gira Sol Music: um novo espaço criativo em São Paulo

Whindersson Nunes, um dos maiores artistas brasileiros, deu mais um passo na sua trajetória ao inaugurar o Gira Sol Music em São Paulo, junto aos sócios Dan Pinoti e JEFF. O espaço multifuncional promete ser um laboratório criativo que vai além da técnica, oferecendo um ambiente acolhedor e inspirador para artistas de diferentes áreas, e também irá funcionar como uma editora fonográfica.

“Sempre acreditei que a arte precisa de um lugar para florescer, onde cada ideia possa crescer, florescer e iluminar”, destaca Whindersson, que idealizou o Gira Sol Music com o objetivo de oferecer liberdade e inspiração aos artistas, transformando o processo criativo em algo único.

Além de estúdio de gravação e produção musical, o Gira Sol Music conta com espaço para ensaios, gravação de podcasts e uma editora, tornando-se um ponto de encontro para a troca de ideias e criação de projetos inovadores. “Queremos ser com o outro, não sobre o outro. Nosso objetivo é criar encontros e experiências que transformem cada pessoa que passe por aqui”, reforça JEFF, que também é produtor musical.

O espaço tem como um de seus pilares o desenvolvimento de novos talentos, sendo uma ponte para que artistas independentes encontrem oportunidades de expandir suas carreiras. “Acreditamos no potencial dos novos talentos e queremos incentivar colaborações que fortaleçam a cena independente”, completa Dan Pinoti.

Com essa proposta ousada e transformadora, o Gira Sol Music surge como uma nova referência no cenário cultural de São Paulo, prometendo não apenas inovação técnica, mas também uma atmosfera que inspire e acolha artistas, tornando cada projeto uma experiência única. Uma das pessoas mais influentes do Brasil, Whindersson Nunes apresenta seu talento na comédia, na música, no boxe e em diversas outras áreas, e acumula mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais.