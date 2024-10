Whindersson Nunes estreia “Efeito Borboleta” nesta sexta-feira (4), no Unimed, em São Paulo

Está chegando a hora! Whindersson Nunes, um dos maiores comediantes do Brasil, se prepara para apresentar seu aclamado espetáculo “Efeito Borboleta” em São Paulo nesta sexta-feira (4). Uma experiência intimista e única para os espectadores, o evento acontece no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do país. Os últimos ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.

No show “Efeito Borboleta”, Whindersson brinca com acontecimentos do seu cotidiano, sempre com muito humor e energia, e mostra sua força como uma das maiores influências do entretenimento atual. Os fãs podem esperar uma performance única, com piadas e temas inéditos, bom humor e a presença carismática do humorista.

O espetáculo tem sido levado para grandes metrópoles do país, sempre com grandes públicos. Em maio, Whindersson apresentou seu espetáculo “Efeito Borboleta” em Fortaleza ao lado de outros grandes nomes do humor, como Tirullipa, Rossicléa e Titela, com toda a renda revertida para as vítimas das enchentes no RS. Em agosto, o humorista gravou a segunda parte do especial em Teresina, capital do Piauí, onde reuniu mais de 15 mil pessoas no Estádio Albertão, marcando o maior show de comédia já realizado no Brasil.

O cenário do espetáculo é um dos destaques. Whindersson recria uma réplica de sua antiga casa no sul do Piauí, incluindo detalhes característicos como uma arquitetura de praça, filtro e panela de barro, além de elementos da cultura local, como cajus e produtos da terra. A ambientação reflete a proposta do show, que busca homenagear suas raízes e transmitir a ideia de que “pequenas atitudes mudam tudo”.

Segundo Whindersson, o título “Efeito Borboleta” é inspirado em um conceito do hermetismo: “Acho que o universo é muito maior por dentro do que por fora. Fiz um show menor, com um cenário, e um maior, com um cenário que o completa. É como Jesus disse na oração do Pai Nosso, o que está em cima é como o que está embaixo”.

Whindersson, que conta com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e mais de 44 milhões de inscritos no YouTube, é conhecido por sua habilidade em transitar por diferentes áreas do entretenimento, como boxe, animação e a música – como Lil Whind, se apresentou em dose dupla no Rock in Rio deste ano. Agora, ele retorna a um dos principais palcos paulistanos para garantir mais uma noite de risadas e momentos inesquecíveis.

“Efeito Borboleta” não representa apenas o retorno triunfante de Whindersson aos palcos, mas também uma nova fase de sua carreira, na qual busca constantemente inovar e oferecer entretenimento de qualidade ao público.

Serviço: Whindersson Nunes – Efeito Borboleta no Espaço Unimed