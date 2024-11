Whindersson Nunes encara influenciador indiano em luta internacional nos EUA em uma semana

Faltando apenas uma semana para a aguardada luta, Whindersson Nunes está nos preparativos finais para enfrentar o boxeador e influenciador indiano Neeraj Goyat no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. O combate na próxima sexta (15) faz parte de um evento especial promovido pela Netflix e pela Most Valuable Promotions (MVP) e traz como destaque principal a luta entre Jake Paul e Mike Tyson.

Com um cartel de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, Whindersson está treinando sob a orientação dos técnicos Diego Rodrigues e Caio Franco, além de contar com o suporte do medalhista olímpico Esquiva Falcão, um dos grandes nomes do boxe brasileiro.

O comediante reconhece que Neeraj é um concorrente à altura e espera um combate desafiador. “Como é uma exposição grande e todo mundo quer mostrar que trabalhou, treinou. Eu acho que ele vai treinar, ser um concorrente pesado. Mas eu estou bem confiante”, afirmou.

Em meio às preparações para o embate nos últimos meses, Whindersson movimentou multidões com seu espetáculo de humor “Efeito Borboleta”, que percorreu diversos cantos do Brasil ao longo do ano. No dia 25 de dezembro, o humorista presenteia os fãs com a gravação do show, que será lançada em seu canal no YouTube.