Whindersson Nunes alcança 7 milhões de visualizações com o especial “Efeito Borboleta”

Whindersson Nunes acumula números impressionantes durante toda a carreira e com “Efeito Borboleta” não seria diferente. O espetáculo já alcançou 7 milhões de visualizações e 420 mil curtidas no YouTube, um mês após o lançamento. O show traz novas piadas do repertório de Whindersson, além de reflexões profundas e marca a nova fase da carreira do humorista.

O espetáculo lotou diversas sessões ao redor do Brasil em 2024. Entre as cidades que receberam “Efeito Borboleta”, Fortaleza foi uma das primeiras a receber o espetáculo e teve a renda revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já em agosto foi a vez de Teresina presenciar a grandiosidade de Whindersson Nunes, mas dessa vez com a gravação da segunda parte e “Efeito Borboleta”. Com mais de 15 mil pessoas presentes, o evento marcou a história como o maior show de comédia do Brasil. Capitais como São Paulo, Curitiba, Goiânia e Manaus também receberam o show, sempre com casas cheias.

Combinando humor, carisma e criatividade, “Efeito Borboleta” reafirma a conexão de Whindersson com suas raízes e sua capacidade de inovar no entretenimento. Conhecido também por sua atuação em outras áreas, como música e boxe, o humorista reúne quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no YouTube.