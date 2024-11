WhatsApp lança função de transcrição de áudio para texto

O WhatsApp anunciou o lançamento de um novo recurso que promete facilitar a vida dos usuários: a transcrição automática de mensagens de áudio em texto. Com a funcionalidade, que começou a ser disponibilizada na última quinta-feira (21), os usuários terão a possibilidade de ler o conteúdo das mensagens de voz, o que pode economizar tempo e ser particularmente útil em ambientes ruidosos ou quando o áudio for extenso.

A transcrição é realizada diretamente no dispositivo do usuário, mantendo a privacidade assegurada por criptografia de ponta a ponta. De acordo com o WhatsApp, nem mesmo a empresa terá acesso ao conteúdo das transcrições. A atualização será disponibilizada gradualmente nas próximas semanas e, inicialmente, contemplará apenas alguns idiomas, com expansão planejada para outros no futuro.

Para ativar essa funcionalidade, os usuários devem acessar as “Configurações” do aplicativo, selecionar “Conversas” e ativar “Transcrição de mensagens de voz”. Após essa configuração, ao pressionar uma mensagem de áudio, será possível escolher a opção “Transcrever”.

Em caso de indisponibilidade do recurso imediato para todos os usuários, alternativas terceirizadas como ViraTexto, LuzIA e Zapia estão disponíveis. Essas ferramentas oferecem soluções para converter áudios do WhatsApp em texto. O ViraTexto atende pelo número (31) 97228-0540 e transcreve áudios em português com até 4 minutos. A LuzIA utiliza tecnologia da OpenAI e suporta áudios de até 10 minutos através do número (11) 97255-3036. O Zapia, sem restrições de tempo para transcrição, pode ser acessado pelo número (11) 3230-2407.

Para utilizar essas ferramentas externas, basta adicionar o contato correspondente, encaminhar o áudio desejado e aguardar pela transcrição.

Além disso, o WhatsApp tem implementado outras atualizações significativas, como a possibilidade de salvar contatos diretamente pelo computador e métodos para gerenciar o espaço ocupado por conversas e arquivos antigos no aplicativo. A plataforma continua evoluindo com inovações como a Meta AI, uma ferramenta de inteligência artificial que recentemente ganhou destaque.

Por fim, a segurança permanece uma preocupação central da empresa. Os usuários são constantemente alertados sobre golpes comuns no WhatsApp e orientados sobre como proteger suas informações pessoais na plataforma.