WhatsApp lança formatação de listas, citação e elementos de programação; veja como usar

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (21) o lançamento de novas opções de formatação de mensagens.

Agora, é possível editar listas simples e numeradas, citações e adicionar elementos gráficos a partir de códigos de programação. Os recursos já estão disponíveis no Brasil e no restante do mundo.

“Além de ajudar a economizar tempo, as funções também ajudam os usuários a se comunicarem de maneira mais eficaz”, diz a empresa.

Para criar uma lista, o usuário deve digitar um hífen (-) seguido de um espaço antes do texto.

As listas numeradas são iniciadas a partir da digitação de um numeral (1, 2, etc.) seguido por um ponto e espaço. A cada vez que o usuário pula uma linha, o marcador aumenta de forma automática.

A citação de bloco para destacar um texto-chave é acionado pelo sinal de maior (>) seguido de um espaço.

O código embutido, frequentemente usado por desenvolvedores para compartilhar trechos de códigos ou comandos, é adicionado a partir de uma filipeta (‘) antes do texto.

As opções de formatação disponíveis anteriormente persistem. São estas: negrito, itálico, tachado e monoespaçado.

Os comandos funcionam em Android, iOS (sistema operacional de iPhones), Web e Mac desktop. Os administradores de Canais no WhatsApp também poderão usar essas opções.