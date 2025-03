WhatsApp interrompe suporte a dispositivos com iOS e Android antigos a partir de maio

A partir do dia 5 de maio, usuários do WhatsApp que utilizam iPhones com versões anteriores ao iOS 15.1 perderão o acesso ao aplicativo. Esta mudança é parte da política contínua da empresa, que frequentemente encerra o suporte a dispositivos mais antigos.

O mesmo se aplica aos smartphones Android que operam com versões anteriores ao Android 5.0. O WhatsApp tem se comprometido a garantir que seus usuários tenham acesso a um serviço seguro e atualizado, o que resulta na descontinuação do suporte a sistemas operacionais considerados obsoletos.

De acordo com declarações da própria plataforma, uma análise anual dos dispositivos e sistemas operacionais é realizada para identificar aqueles que possuem um número reduzido de usuários e não recebem mais atualizações de segurança. Isso é crucial, pois a falta de atualizações pode comprometer a segurança dos dados dos usuários e a funcionalidade do aplicativo.

Entre os sistemas operacionais afetados está o iOS 14, lançado em 2020 e utilizado no iPhone 6 e modelos anteriores. No caso do Android, o Android 4.1, disponibilizado em 2012, foi utilizado em dispositivos como os Samsung Galaxy S3 Mini VE e Galaxy Ace. Adicionalmente, o Android 4.4, que data de 2013, estava presente em aparelhos como o Galaxy A7 e A5 da Samsung, bem como no Vibe Z2 da Lenovo.

Antes da interrupção do suporte para qualquer aparelho, o WhatsApp costuma enviar notificações de alerta aos usuários, juntamente com lembretes sobre a necessidade de atualização do sistema operacional.

Como verificar a versão do seu iOS?

Acesse Ajustes > Geral > Sobre. Nesta seção, é possível visualizar informações como:

Nome

Versão do software iOS

Modelo

Números de parte e modelo

Número de série

Capacidade e espaço de armazenamento disponível

Como verificar a versão do seu Android?

No dispositivo, abra o aplicativo Configurações, toque em “Sobre o dispositivo” e localize as informações sobre “Versão do Android” e “Atualização de segurança do Android”.