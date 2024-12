WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

Na tarde desta quarta-feira (11), usuários brasileiros enfrentaram sérias dificuldades ao acessar os serviços da Meta, incluindo WhatsApp, Instagram e Facebook. Os problemas começaram a ser relatados por volta das 14h30.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, mais de 70 mil reclamações foram registradas no Brasil em relação ao WhatsApp. Os usuários relataram dificuldades para enviar mensagens e até mesmo para realizar login no aplicativo. Uma usuária expressou sua frustração na rede social X, afirmando: “Meu WhatsApp não carrega áudio, não abre foto, só funciona no web”. Outro comentário destacou: “WhatsApp parou pra mim aqui, não carrega nada”.

A situação se agravou com queixas semelhantes em outras plataformas da Meta. No Instagram, mais de 3.400 notificações de problemas foram reportadas, enquanto o Facebook teve cerca de 1.300 relatos de instabilidade. “Meu Instagram não carregava, quase comprei um pacote de internet adicional achando que tinha acabado”, comentou um usuário na rede social X. Outro reclamou: “Meu Facebook não tá entrando”.

As falhas nas plataformas da Meta rapidamente se tornaram um dos tópicos mais comentados na rede social X, gerando uma onda de memes e piadas sobre a situação.

A reportagem entrou em contato com a Meta em busca de esclarecimentos sobre os problemas enfrentados pelos usuários e aguarda uma resposta oficial da empresa.

Em meio à instabilidade geral dos serviços, a discussão sobre a confiabilidade das plataformas digitais ganha nova relevância entre os usuários brasileiros.