Weverton renova com o Palmeiras até 2026: ‘Motivo de muita alegria esse reconhecimento’

O Palmeiras continuará bem servido entre as traves. Depois de se acertar com o reserva Marcelo Lomba por mais um ano, nesta quinta-feira foi a vez de o clube oficializar a renovação do titular Weverton, de 35 anos, até dezembro de 2026.

“É um motivo de muita alegria ter esse reconhecimento por parte da presidente (Leila Pereira), do Anderson (Barros, diretor de futebol) e do Abel (Ferreira, técnico). Isso mostra o quanto tem valido a pena todo o profissionalismo, entrega e renúncia”, comemorou o goleiro, celebrando seu desempenho no clube.

“Mostra que estou no caminho certo. Sou muito grato e feliz aqui, no lugar que sempre desejei estar. Os frutos disso são as conquistas dos últimos anos”, seguiu o goleiro com mais títulos pelo Palmeiras em todos os tempos, com 10 taças.

Desde 2018 defendendo as cores palmeirenses, Weverton já disputou 335 partidas pelo clube, contabilizando 166 duelos sem sofrer gols, atrás apenas de Velloso (184) e Emerson Leão (304). Entre os dez goleiros que mais atuaram pelo Palmeiras, ele é o que tem maior índice de partidas sem ser vazado (49,5%, seguido por Emerson Leão, com 48,9%).

“A filosofia do clube de manter essa espinha dorsal, renovando com boa parte do elenco, traz valorização para cada atleta e mostra a importância de cada um. Agora, a responsabilidade também aumenta, de continuar trabalhando e dando o meu melhor para que eu possa entregar o máximo e ainda atingir muitas balizas a zero, que sempre é o meu objetivo”, disse Weverton

Além da manutenção do paredão, o palmeirense já havia celebrado as renovações de Zé Rafael (fim de 2026), Gabriel Menino (2027), Murilo (2027), Marcelo Lomba (2024) e Marcos Rocha (2024).

“Hoje, por exemplo, na academia, quando cheguei para a ativação muscular, estávamos todos trabalhando com muita energia e disposição e é com esses caras que eu quero estar competindo porque são pessoas que levam muito a sério e têm muito compromisso com o trabalho”, elogiou o elenco. “E é esse algo a mais, essa renúncia, esse sacrifício que nos coloca à frente. Temos jogadores que já têm 200, 300 jogos e vem também a molecada que chega e quer trabalhar no mesmo nível para não ficar para trás. Vejo que essa junção da experiência com a juventude tem sido muito boa aqui dentro e torna o Palmeiras sempre forte e brigando por títulos”, finalizou.