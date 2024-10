Wet’n Wild celebra Semana da Consciência Negra com apresentação de Luciana Mello

O parque aquático Wet’n Wild convida o público para uma semana de celebração em homenagem à Consciência Negra, com uma programação especial que contará com a presença da renomada cantora Luciana Mello. O evento acontecerá de 20 a 24 de novembro, destacando-se como uma oportunidade única para refletir e participar dessa celebração pela equidade racial e diversidade cultural.

Luciana Mello, filha do saudoso sambista Jair Rodrigues, trará ao palco, no dia 20 de novembro, sua mistura inconfundível de samba, soul e MPB, com uma performance emocionante que promete encantar os visitantes e celebrar a resistência, cultura e história da população negra no Brasil.

Em referência ao legado de seu pai e à importância do respeito às raízes afro-brasileiras, Luciana Mello comenta: “A música sempre foi uma forma de resistência e de celebração da nossa história. Estar nesse palco na Semana da Consciência Negra, em um espaço que celebra a diversidade, é uma honra imensa”.

Além do show de Luciana Mello, o Wet’n Wild também promoverá, no dia 23 de novembro, apresentação do Rei Leão Musical In Concert, um espetáculo inspirado no clássico da Disney, que combina a música ao vivo com a magia da história do Rei Leão. Uma fusão da música popular ocidental e os diferentes sons da África oferecendo uma experiência inesquecível para toda a família.

Divulgação

O parque também oferecerá uma experiência completa de entretenimento com suas atrações aquáticas, convidando o público a curtir um dia repleto de lazer e conscientização sobre a importância da equidade racial.

Serviço:

Data: 20 a 24 de novembro de 2024 em celebração à Consciência Negra

Luciana Mello ao vivo: 20 de novembro de 2024

Ingressos promocionais: R$ 99,00 (2º lote POOL) ou R$ 189,00 (Camarote Open)

Rei Leão Musical In Concert: 23 de novembro de 2024

Ingressos promocionais: R$ 89,00 (infantil) e R$ 139,00 (a partir de 7 anos de idade)

Local: Wet’n Wild – Rodovia dos Bandeirantes, km 72

Informações e ingressos