West Plaza terá novidades para as férias de janeiro da garotada

O West Plaza preparou uma programação especial para tornar as férias de janeiro ainda mais divertidas para toda a família. A Feira de Livros Letrinha, localizada no 3º piso do Bloco A, oferecerá atividades gratuitas todos os sábados de janeiro, sempre às 15h.

A agenda começa no dia 4 de janeiro com atrações que prometem encantar o público, como Bola Mania -escultura de balões-, Pintura Maluca -arte facial, na mão e no braço- e apresentações de mágica em diferentes dias. As atividades são uma oportunidade de diversão para crianças e adultos que buscam entretenimento gratuito. Para participar, basta comparecer ao local da programação e participar das brincadeiras.

Além das ações da Feira de Livros Letrinha, o Teatro West Plaza será destaque no shopping com sessões especiais ao longo de janeiro, com ingressos promocionais a R$ 29,90. Entre os espetáculos, estão: Chapeuzinho Vermelho em Tempo de Ecologia; As Férias do Scooby-Doo!; Peter Pan; O Mágico de Oz e muitas outras peças que prometem encantar toda a família.

No West Plaza, também há uma série de opções fixas de entretenimento, que compõem o mix do shopping, como: Villa Bowling Boliche; Game Station; Youplay; cinema, exposições culturais e o Boulevard, área externa do shopping, toda arborizada, onde é possível fazer diversas fotos e vivenciar momentos agradáveis ao ar livre.

O empreendimento conta, ainda, com uma grande variedade de operações gastronômicas para um lanche ou refeição em família e com os amigos. Entre elas, estão: Outback; Pecorino; Johnny Rockets, Dickeys, Calle 54, Nagairô, entre outras opções.

Férias de Janeiro no West Plaza

Feira de Livros Letrinha – Bloco A – 3º Piso

Gratuito às 15h

Datas:

04/01 – Bola mania (escultura de balões)

11/01 – Show de mágica

18/01 – Pintura Maluca (pintura facial/mão e braço)

25/01 – Show de mágica

Teatro West Plaza – Bloco B – 3° Piso

Valor do Ingresso: a partir de R$ 29,90

Link: https://www.westplaza.com.br/teatro/

Villa Bowling Boliche – Bloco C – 2° Piso

YouPlay – Bloco A – 2° Piso

Cinemark – Bloco B – 3° Piso

Game Station – Bloco A – 3° Piso

West Plaza

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP