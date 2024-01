West Plaza oferece programação gratuita para o final de semana de Carnaval

A data mais animada do ano no Brasil está chegando, o Carnaval. E, com ela, diferentes atrações de lazer pela cidade entretém os foliões. Para as famílias que optarem por curtir o feriado prolongado na capital paulista e desejarem uma folia “controlada”, os shopping centers são uma boa escolha, já que oferecem diferentes atividades em um único espaço, incluindo programações temáticas.

O West Plaza, tradicional shopping da zona Oeste de São Paulo, terá atrações especiais gratuitas no final de semana do feriadão, dias 10 e 11 de fevereiro, a partir das 15h. A diversão acontecerá no Espaço Kids, no piso térreo do bloco A, e as famílias poderão se divertir com bailinho de Carnaval e pintura facial. Para deixar a brincadeira ainda mais divertida, as crianças poderão soltar a imaginação na criação de suas fantasias.

“Durante o período de folia, algumas famílias preferem atividades mais tranquilas e em espaços seguros para que as crianças possam aproveitar ao máximo o momento. Então, preparamos uma programação temática gratuita que atenda esse perfil de público, garantindo a diversão dos visitantes. Além disso, o empreendimento dispõe de outras opções de lazer, variedade gastronômica e cultural que podem completar o passeio”, comenta Geraldo Carvalho, superintendente do West Plaza.

No West Plaza, também há uma série de opções fixas de entretenimento, que compõem o mix do shopping, como: Villa Bowling Boliche; Aze Games; Youplay; Pista de Patinação Play On Ice; Arena BigTron, exposições culturais e o Boulevard, área externa do shopping, toda arborizada, onde é possível fazer diversas fotos e vivenciar momentos agradáveis ao ar livre.

O empreendimento conta, ainda, com diversas operações gastronômicas para um lanche ou refeição em família, ou com os amigos. Entre elas, estão: Outback; Pecorino; Le Entrecote; Johnny Rockets, Jeronimo, entre outras.

Carnaval no West Plaza

Quando: 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo)

Onde: Piso térreo do bloco A

Programação

Bailinho de Carnaval – às 15h e às 17h

Pintura facial – das 15h às 19h

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP