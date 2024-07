West Plaza destaca programação de férias com atividades gratuitas para todas as idades

O West Plaza, tradicional shopping da zona Oeste de São Paulo, tem programação especial de férias, oferecendo uma variedade de atividades gratuitas para crianças, adolescentes e adultos. As atividades incluem oficinas ministradas pela Recriarte, tais como: introdução à dublagem, oficinas de teatro, entre outras, proporcionando momentos de aprendizado e diversão para toda a família.

Oficinas de teatro/Divulgação

As atividades acontecerão no dia 27 de julho, em diferentes horários. Para participar, é preciso fazer a inscrição na loja da Recriarte, que fica no piso 2 do Bloco A. O atendimento será até o dia 25 de julho, às segundas e sábados, das 10h às 17h, e de terça a sexta-feira, das 12h às 20h, ou através do WhatsApp (11) 95859.0044. A programação acontecerá no mesmo espaço.

Introdução à dublagem/Divulgação

Além das atrações gratuitas do shopping, o visitante pode se divertir nas opções fixas do empreendimento, como: Villa Bowling Boliche; Aze Games; Games Villa, Kid Play Villa, Youplay, exposições culturais como Missão Marte, sessões de cinema com os últimos lançamentos das telonas, apresentações teatrais com indicações para adultos e crianças e parques temáticos, parques temáticos. Além do Boulevard, área externa do empreendimento, toda arborizada, onde as famílias podem fazer diversas fotos e vivenciar momentos agradáveis ao ar livre.

Completando o passeio, o West Plaza dispõe de um mix de opções gastronômicas que atendem a todos os paladares, desde fast food até restaurantes de culinária sofisticada. No empreendimento, os visitantes encontram: Outback; Jeronimo; Pecorino; Outback, Dickey´s , entre outros estabelecimentos.

Programação de férias no West Plaza

Atividades gratuitas

Oficinas infantis – Recriarte – necessário inscrição prévia, na loja ou pelo WhatsApp (11) 95859-0044

Período até 25 de julho na loja no 2º piso do bloco A.

Horário de funcionamento

Segunda 10h às 17h

Terça a sexta 12h às 20h e Sábado das 10h às17h

20 alunos por turma

Introdução à dublagem – 27 de junho (sábado)

06 a 12 anos – das 14h às 16h

13 a 17 anos – das 16h às 18h

Oficinas de teatro – 27 de julho (sábado) – Adulto – das 10h30 às 12h30

Teatro West Plaza – 3º Piso – Bloco B

Exposição Missão Marte – 2º Piso – Bloco A

Villa Bowling Boliche – Bloco C – 2° Piso

YouPlay – Bloco A – 2° Piso

Cinemark – Bloco B – 3° Piso

Teatro West Plaza – Bloco B – 3° Piso

Aze Games – Bloco B – 3° Piso

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP