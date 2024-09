Weslley Dantas e Larissa dos Santos vencem o CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro

O paulista Weslley Dantas retornou às competições da Confederação Brasileira de Surf festejando o bicampeonato na Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB e a cearense Larissa dos Santos ganhou o outro título no domingo de chuva e frio, mas com boas ondas na Prainha de São Francisco do Sul. O campeão brasileiro de 2023 conseguiu sua segunda vitória consecutiva, deixando o líder do ranking profissional da Federação Catarinense de Surf (Fecasurf), Lucas Haag, em segundo na final, o paulista Renan Pulga em terceiro e o potiguar Samuel Joca em quarto lugar. Na decisão feminina, Larissa confirmou a vitória na onda surfada nos últimos segundos, tirando a vitória da também cearense Silvana Lima, com a paranaense Nathalie Martins ficando em terceiro e a campeã do São Chico Pro no ano passado, Taís Almeida, de Saquarema (RJ), em quarto lugar.

“Obrigado primeiramente ao Senhor, pois se não fosse Ele, nada disso teria acontecido. Deus está sendo muito bom na minha vida, então tenho que agradecer primeiramente à Ele, segundo a todo mundo que está me ajudando, me apoiando a conquistar meus objetivos”, disse Weslley Dantas. “Vencer aqui de novo era o objetivo desde o início, então só tenho que agradecer e festejar também, que o trabalho está sendo bem feito. Depois de 6 meses sem competir na CBSurf, consegui voltar e ser campeão no primeiro evento. Estou muito feliz e só quero agradecer ao Senhor, meus patrocinadores, meu shaper, a minha família, minha mulher e vamo que vamo”.

Larissa dos Santos também era só alegria pela vitória conquistada no último minuto: “Nossa, estou aqui anestesiada ainda. Não to acreditando e só tenho que dizer que Deus é bom o tempo todo. Está sendo um ano muito incrível pra mim, só tenho que agradecer a Deus e estaria feliz perdendo ou ganhando. Quero agradecer também a minha família e todo mundo que ficou na torcida por mim, especialmente a galera do Titãzinho. Conseguir essa vitória, é motivo para eu seguir lutando pelos meus sonhos e sempre acreditar que Deus é fiel”.

As condições estavam desafiadoras para competir no domingo decisivo do CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB. A chuva torrencial e a ventania da madrugada, atingiram a arena do evento e não foi possível fazer a transmissão ao vivo do último dia. A previsão era iniciar as semifinais às 8h00, porém a estrutura precisou ser recuperada e a batalha pelas vagas nas finais só começou as 13h00, debaixo de chuva e muito frio na Prainha. A final masculina fechou o domingo com o bicampeonato do paulista Weslley Dantas, que usou os aéreos de frontside nas esquerdas, para garantir sua segunda vitória em São Francisco do Sul por 11,63 pontos.

“Eu gosto muito dessa onda e já tenho um bom conhecimento, então optei pegar as ondas dos triângulos para mandar os aéreos”, disse Weslley Dantas. “Eu consegui acertar uns dois bons ali para vencer a bateria, então só tenho que agradecer a Prainha e a cidade, que é um lugar incrível e sempre me acolhe muito bem. Foi mais uma vitória pra conta, então vamo que vamo, porque semana que vem tem mais”.

Marcio David / Fecasurf

Após a terceira edição da Taça Brasil São Chico Pro, o campeão brasileiro da CBSurf em 2023 agora vai estrear no Dream Tour 2024, que começa na terça-feira com prazo até o dia 23 para ser encerrado. Estas duas principais competições da Confederação Brasileira de Surf, transformaram São Francisco do Sul na “Capital Nacional do Surfe” no mês de setembro. Todos os principais surfistas do país estão na cidade mais antiga de Santa Catarina. A sétima etapa da Taça Brasil 2024, também valeu como a primeira do Circuito Profissional da Federação Catarinense de Surf, com os jovens Lucas Haag e Maria Autuori largando na frente no primeiro ranking do ano.

LÍDERES DO CATARINENSE – Eles foram as grandes surpresas da Taça Brasil 5000 São Chico Pro. Maria Autuori perdeu para três cearenses na primeira bateria do domingo na Prainha, com as campeãs brasileiras Silvana Lima e Larissa dos Santos passando para a grande final. Já Lucas Haag ganhou a última vaga para a decisão masculina, barrando o paulista Alex Ribeiro e o saquaremense Daniel Templar na semifinal vencida por Weslley Dantas.

Os dois também foram os melhores na grande final, com Weslley acertando os aéreos nas esquerdas da Prainha, para atingir 11,63 pontos com notas 5,90 e 5,73. Lucas Haag tinha começado bem com 4,83 e somou o 4,87 do seu ataque de backside numa esquerda da série, para superar o paulista Renan Pulga por 9,70 a 9,24 pontos e os 8,20 do potiguar Samuel Joca. Era a primeira final em eventos profissionais da carreira do Samuel Joca e do Lucas Haag, que terminou como vice-campeão da Taça Brasil 5000 São Chico Pro e lidera o primeiro ranking catarinense de 2024.

“Estou muito feliz com esse resultado. A gente sempre quer sair como campeão, mas não tem como negar que estou muito feliz com meu melhor resultado da vida aqui, segundo lugar na final com o monstro, o Weslley, que surfa demais”, destacou Lucas Haag. “A gente fica com aquele gostinho de quero mais e tomara que na próxima, eu saia com a vitória. Estou feliz, fui passando as baterias, sempre pensando na final e quando vi, eu era o único catarinense e o líder do ranking profissional. Confesso que nem tava pensando nisso, que eram dois eventos paralelos, então sair com essa liderança, é ótimo para mim”.

DECISÃO FEMININA – Assim como na final masculina, dominada por Weslley Dantas desde o início, a decisão do título feminino foi quase toda liderada pela GOAT do Brasil, a duas vezes campeã mundial e hexacampeã brasileira, Silvana Lima. Ela largou na frente com duas manobras fortes de frontside numa direita que valeram 4,83. A paranaense Nathalie Martins foi trocando a liderança a cada onda, até Silvana somar um 4,73 em outra direita. Quando restavam 5 minutos, Larissa dos Santos entrou na briga com a maior nota na final, 5,83.

Ela ficou precisando só de 3,73 para vencer, enquanto a defensora do título da Taça Brasil 5000 São Chico Pro, Tais Almeida, não achava boas ondas para conseguir o bicampeonato consecutivo na Prainha. O tempo foi passando, Silvana Lima ainda pegou mais uma onda, porém era fraca e no último minuto, Larissa dos Santos achou uma direita para surfar e ficou a expectativa pela nota. Ela precisava de 3,73 para ser campeã e recebeu 4,53 dos juízes, totalizando 10,36 pontos, contra 9,56 da Silvana Lima, 9,36 da Nathalie Martins e 5,74 da Taís Almeida, que terminou em quarto lugar na sua segunda final seguida na Prainha.

“Foi por pouco, mas ela (Larissa dos Santos) tinha a maior nota, então a diferença era muito pequena”, destacou Silvana Lima. “Eu fiquei na dúvida em quem marcar lá dentro, se era ela ou a Nathalie (Martins). Aí acabei remando numa onda errada e deixei ela solta, achando que não ia mais vir ondas. Mas faz parte e quero dar os parabéns a Larissa. Com certeza, o segundo também é um bom resultado, então só gratidão e tem mais eventos pela frente. Estou feliz e, independente de qualquer coisa, estou aí, ativa, pra brigar por mais títulos”.

SUPERAÇÃO – A vitória da Larissa dos Santos foi na superação. Ela já tinha passado junto com Silvana Lima para a grande final, na primeira bateria do domingo na Prainha. Logo no início, Larissa recebeu uma penalidade por interferência, entrando numa onda que já tinha uma adversária surfando. E mesmo somando apenas a metade da segunda nota computada, Larissa conseguiu a segunda posição na vitória de Silvana Lima por 10,10 pontos. Larissa dos Santos totalizou 7,55, contra 5,73 da também cearense Juliana dos Santos e 5,07 da catarinense Maria Autuori.

“Eu nem sei como expressar minha emoção com essa vitória”, disse Larissa dos Santos, que já tem título de campeã brasileira profissional no currículo. “Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Hoje tava bem complicado, muito frio, mas o importante é que consegui vencer e agora é focar no próximo, porque tem muitas coisas pra rolar ainda. Daqui a alguns dias começa o Dream Tour aqui mesmo em São Chico, então bora com tudo”.

A CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB Marketing & Eventos foi realizado pela Federação Catarinense de Surf (FECASURF), em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e Associação de Surf da Prainha (ASP), com patrocínio da Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Secretaria Municipal de Esportes, e apoio da marca Oceano, Fu-Wax, Lord, Sorvetes D´Vicz, Kanto da Pizza e Surfland Brasil. As notícias, fotos, vídeos e todos os resultados do evento válido como sétima etapa da Taça Brasil, que abriu o Circuito Catarinense Profissional, podem ser acessadas nos sites Fecasurf.com.br e CBSurf.org.br.

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DA TAÇA BRASIL 5000 SÃO CHICO PRO :

Bicampeão: Weslley Dantas (SP) por 11,63 pontos – R$ 10.000 e 5.000 pontos

Vice-campeão: Lucas Haag (SC) com 9,70 pontos – R$ 8.000 e 4.000 pontos

3.o lugar: Renan Pulga (SP) com 9,24 pontos – R$ 6.000 e 3.250 pontos

4.o lugar: Samuel Joca (RN) com 8,20 pontos – R$ 5.000 e 3.000 pontos

SEMIFINAIS – 3.o=5.o lugar (R$ 4.250 e 2.550 pts) e 4.o=7.o lugar (R$ 3.250 e 2.250 pts):

1.a: 1-Samuel Joca (RN), 2-Renan Pulga (SP), 3-Vitor Ferreira (RJ), 4-Ryan Kainalo (SP)

2.a: 1-Weslley Dantas (SP), 2-Lucas Haag (SC), 3-Alex Ribeiro (SP), 4-Daniel Templar (RJ)

DECISÃO FEMININA DO CBSURF TAÇA BRASIL 5000 SÃO CHICO PRO :

Campeã: Larissa dos Santos (CE) por 10,36 pontos – R$ 10.000 e 5.000 pontos

Vice-campeã: Silvana Lima (CE) com 9,56 pontos – R$ 8.000 e 4.000 pontos

3.o lugar: Nathalie Martins (PR) com 9,36 pontos – R$ 6.000 e 3.250 pontos

4.o lugar: Taís Almeida (RJ) com 5,74 pontos – R$ 5.000 e 3.000 pontos

SEMIFINAIS – 3.a=5.o lugar (R$ 4.250 e 2.550 pts) e 4.a=7.o lugar (R$ 3.250 e 2.250 pts):

1.a: 1-Silvana Lima (CE), 2-Larissa dos Santos (CE), 3-Juliana dos Santos (CE), 4-Maria Autuori (SC)

2.a: 1-Nathalie Martins (PR), 2-Tais Almeida (RJ), 3-Alexia Monteiro (RS), 4-Duda Azamor (PR)

RANKING CATARINENSE FECASURF 2024 – 1 etapa :

TOP-10 DA CATEGORIA MASCULINA:

1.o: Lucas Haag (Florianópolis) – 4.000 pontos

2.o: José Francisco (Florianópolis) – 1.100

3.o: Leo Casal (Florianópolis) – 900

3.o: Walley Guimarães (Imbituba) – 900

3.o: Gustavo Ramos (São Fco. do Sul) – 900

6.o: Caetano Vargas (Itapoá) – 800

6.o: Luan Wood (Florianópolis) – 800

6.o: Derek Adriano (Navegantes) – 800

6.o: Luiz Mendes (Florianópolis) – 800

10.o: Matheus Navarro (Itajaí) – 500

10.o: Luã da Silveira (Florianópolis) – 500

10.o: Gabriel Junior (Imbituba) – 500

10.o: Ramiro Rubim (Florianópolis) – 500

10.o: Alcides Neto (São Fco. do Sul) – 500

RANKING DA CATEGORIA FEMININA:

1.a: Maria Autuori (Palhoça) – 2.250 pontos

2.a: Potira Castaman (Florianópolis) – 1.800

3.a: Isabelle Nalu (Florianópolis) – 1.100

3.a: Maya Carpinelli (Garopaba) – 1.100

3.a: Kiany Hyakutake (Florianópolis) – 1.100

3.a: Kauanny Souza (Navegantes) – 1.100

7.a: Susã Leal (São Francisco do Sul) – 900

7.a: Pamella Mel (Garopaba) – 900